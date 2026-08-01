Chính phủ Argentina thúc đẩy chính sách cải cách tiền tệ và tài khóa

Tổng thống Argentina Javier Milei, đã công bố gói cải cách kinh tế mới, trong đó có kế hoạch cải tổ Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) nhằm tăng cường kỷ luật tiền tệ và đề xuất cơ chế “đóng cửa” một phần bộ máy nhà nước nếu tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài.

Tổng thống Milei cho biết dự luật cải cách sẽ quy định nhiệm vụ cốt lõi của BCRA là bảo vệ giá trị đồng nội tệ, đồng thời nghiêm cấm việc cơ quan này tài trợ trực tiếp cho Chính phủ trung ương, chính quyền cấp tỉnh và địa phương, cũng như mua trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp.

Theo ông Milei, việc sửa đổi cũng nhằm tăng tính độc lập của BCRA thông qua việc siết chặt các điều kiện miễn nhiệm ban lãnh đạo, qua đó hạn chế sự can thiệp của giới chính trị vào chính sách tiền tệ.

Nhà lãnh đạo theo đường lối tự do cũng tiếp tục chỉ trích các chính phủ tiền nhiệm, cho rằng BCRA từng bị sử dụng như công cụ phục vụ các mục tiêu chính trị.

Một nội dung đáng chú ý khác là dự luật thiết lập cơ chế “đóng cửa” một phần bộ máy nhà nước theo mô hình của Mỹ. Nếu ngân sách liên tục rơi vào tình trạng thâm hụt trong nhiều tháng, Quốc hội sẽ có một khoảng thời gian nhất định để khôi phục cân bằng tài khóa. Nếu không đạt được, cơ chế "đóng cửa" sẽ tự động có hiệu lực.

Trong thời gian này, các hoạt động không thiết yếu của Nhà nước sẽ bị tạm dừng, các khoản chi mới và hợp đồng mới bị đóng băng. Tổng thống Milei cho biết các nghị sĩ và lãnh đạo cấp cao của Chính phủ cũng sẽ không được nhận lương trong thời gian áp dụng cơ chế này.

Ngoài cải tổ BCRA, Tổng thống Milei cũng công bố kế hoạch tự do hóa sâu hơn thị trường vốn và cải cách toàn diện thị trường bảo hiểm. Tất cả các dự luật này đều phải được Quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực.

Thông báo được đưa ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm Buenos Aires của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

IMF đánh giá Argentina đã đạt những tiến triển đáng kể trong ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính kể từ khi ông Milei lên nắm quyền cuối năm 2023.

Tổ chức này cũng bày tỏ ủng hộ kế hoạch cải tổ BCRA, coi đây là bước đi quan trọng giúp Argentina từng bước khôi phục khả năng tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế.

Hiện Argentina là quốc gia vay nợ IMF nhiều nhất và đang triển khai chương trình tín dụng trị giá 20 tỷ USD ký kết với IMF năm 2025./.

Argentina cho phép niêm yết giá các mặt hàng bằng đồng USD Chính phủ Argentina quyết định cho phép niêm yết giá các dịch vụ và mặt hàng bằng tiền USD song song với đồng nội tệ peso, tạo thuận lợi cho giao dịch và kích hoạt nền kinh tế.

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