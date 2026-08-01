Mỹ chưa đồng ý để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Donald Trump ngày 31/7 cho biết Mỹ "chưa đồng ý" cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa Patriot.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David, Tổng thống Trump cho rằng công nghệ quân sự tiên tiến này là "thứ rất khó để chuyển giao," đồng thời cho biết một quốc gia nhận được công nghệ đó "đến một ngày nào đó có thể quay lại chống lại bạn."

Ông Trump nói "phải hết sức cẩn trọng," đồng thời cho biết Mỹ và Ukraine vẫn đang "thảo luận về vấn đề này."

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ 3 ngày sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một "cuộc gặp tốt đẹp" và đã thảo luận về việc cấp phép sản xuất Patriot.

Động thái được cho là thay đổi lập trường của ông Trump cũng diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Mỹ đang tiêu hao nhanh kho dự trữ các loại vũ khí hiện đại, trong đó có Patriot, khi nước này tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran, nơi các hệ thống phòng không đóng vai trò then chốt trong việc đánh chặn tên lửa của Iran.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, ông Trump từng trực tiếp nói với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ đáp ứng mong muốn này của Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Financial Times hôm 30/7, ông Trump cho biết ông "không chắc" liệu có thực hiện cam kết cho phép Kiev sản xuất loại "vũ khí phi thường" này hay không./.

Tổng thống Ukraine: Mỹ cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gặp đại diện các nhà sản xuất vũ khí Mỹ để thảo luận các phương án hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.