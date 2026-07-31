Giao tranh tại Sudan leo thang, hàng chục dân thường thương vong

Ít nhất 33 dân thường đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng rẽ xảy ra ngày 30/7 tại bang Bắc Kordofan của Sudan, trong bối cảnh giao tranh giữa Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự tiếp tục leo thang.

Theo các nhân chứng, cuộc không kích nhằm vào làng Sharshar, phía Tây thành phố Bara, đã khiến ít nhất 24 dân thường thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức Điều phối khẩn cấp Dar Hammar cho biết SAF đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào các vị trí của RSF tại El Jamama, El Mazroub, Sharshar và Abu Hadid.

Tổ chức Ủng hộ các nạn nhân ở Darfur hối thúc các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và chấm dứt xung đột, trong khi Liên minh thành lập nhà nước Sudan - lực lượng có quan hệ với RSF - kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập.

Cũng trong ngày 30/7, Mạng lưới bác sỹ Sudan cho biết một cuộc tấn công riêng của RSF nhằm vào khu vực El Jamama, phía Tây Bara, đã làm 9 dân thường thiệt mạng, trong đó có 2 phụ nữ, và 14 người bị thương.

Theo tổ chức này, các tay súng RSF cướp phá chợ, cơ sở y tế và nhiều tài sản của người dân, buộc nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Nhóm Luật sư Khẩn cấp (Emergency Lawyers) - một tổ chức chuyên theo dõi tình hình xung đột tại Sudan, cho biết RSF tấn công dân thường, cướp bóc nhà cửa và phá hoại chợ, đồng thời cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

Bang Bắc Kordofan đang trở thành một trong những mặt trận giao tranh trọng điểm khi SAF mở chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Bara, cứ điểm chiến lược của RSF trên tuyến đường nối thủ đô Khartoum với khu vực Darfur.

Những tuần gần đây, giao tranh tại Bắc Kordofan gia tăng với các cuộc không kích của SAF và các đợt phản công của RSF, khiến số dân thường thương vong và người phải sơ tán tiếp tục tăng.

Cuộc xung đột giữa SAF và RSF bùng phát từ tháng 4/2023 đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và làm hơn 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay.

Liên hợp quốc nhiều lần cảnh báo Sudan đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lương thực trên diện rộng và kêu gọi các bên bảo đảm an toàn cho dân thường cũng như tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo./.

Tấn công bằng UAV tại Sudan, hàng chục dân thường thương vong Từ tháng 1-4 năm nay, các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã khiến ít nhất 880 dân thường thiệt mạng ở Sudan, trong đó khu vực Kordofan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.