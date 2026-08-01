Các tập đoàn công nghệ Mỹ phản đối quy định AI mới của chính quyền Trump

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đã lên tiếng phản đối dự thảo quy định mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc mua sắm các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cho chính phủ liên bang, cho rằng các yêu cầu về tính "không thiên kiến" và "trung lập về ý thức hệ" khó có thể đáp ứng bằng công nghệ hiện nay.

Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA), đại diện cho các doanh nghiệp như Microsoft, OpenAI, Oracle, Salesforce và IBM, đã gửi ý kiến tới Cơ quan Quản trị Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA), đề nghị sửa đổi các điều khoản hợp đồng yêu cầu các hệ thống AI phải tuân thủ bộ "Nguyên tắc AI không thiên kiến" do chính quyền đề xuất.

Theo BSA, dự thảo quy định đặt ra các tiêu chuẩn chưa được định nghĩa rõ ràng và vượt quá khả năng kỹ thuật của các mô hình AI hiện nay, đồng thời có thể làm gia tăng rủi ro pháp lý và tài chính đối với các nhà cung cấp. Tổ chức này cảnh báo nếu quy định được giữ nguyên, một số doanh nghiệp có thể cân nhắc không tham gia cung cấp các sản phẩm AI cho chính phủ liên bang.

Trước đó, Tổng thống Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang ưu tiên sử dụng các hệ thống AI có khả năng "tìm kiếm sự thật" và "trung lập về ý thức hệ", đồng thời hạn chế các mô hình bị cho là chịu ảnh hưởng của tư tưởng "woke" hoặc thiên lệch về chính trị.

BSA cho rằng các mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động trên cơ sở xác suất, không thể bảo đảm mọi câu trả lời đều hoàn toàn chính xác hoặc tuyệt đối không có thiên kiến. Vì vậy, tổ chức này đề xuất áp dụng tiêu chuẩn "nỗ lực hợp lý về mặt thương mại" thay vì yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm tuyệt đối về kết quả đầu ra của hệ thống AI.

Ngoài ra, BSA cũng bày tỏ quan ngại về các quy định liên quan đến phần mềm mã nguồn mở, quyền sở hữu trí tuệ, khả năng chuyển giao dữ liệu và quyền kiểm nghiệm của chính phủ, cho rằng các điều khoản này có thể làm chậm quá trình ứng dụng AI trong khu vực công.

Ông Ryan Frazee, luật sư chuyên về hợp đồng chính phủ của hãng Mayer Brown, nhận định việc xác định một câu trả lời của AI có "thiên vị" hay không còn phụ thuộc vào quan điểm của từng người, khiến các tiêu chuẩn trong dự thảo khó áp dụng trên thực tế.

Theo truyền thông Mỹ, tranh luận về quy định mới diễn ra trong bối cảnh các cuộc khảo sát gần đây cho rằng một số mô hình AI phổ biến có xu hướng đưa ra các lập luận nghiêng về một số quan điểm chính trị đối với những chủ đề gây tranh cãi.

Động thái trên cũng diễn ra sau bất đồng giữa chính quyền Tổng thống Trump và công ty Anthropic liên quan đến việc sử dụng AI trong lĩnh vực quốc phòng. Sau thời gian căng thẳng, GSA cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến các bên liên quan trước khi hoàn thiện quy định mua sắm AI nhằm vừa bảo đảm an toàn dữ liệu của chính phủ, vừa thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các cơ quan liên bang./.

Liên minh châu Âu siết quản lý AI với mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu Từ 2/8, EU triển khai các quy định cốt lõi của Đạo luật AI, tăng cường giám sát các mô hình AI, yêu cầu minh bạch nội dung do AI tạo ra và áp dụng mức phạt nghiêm khắc đối với doanh nghiệp vi phạm.