Festival Huế 2026: Lễ hội mùa Thu đậm đà bản sắc Cố đô

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Ngày 1/8, Ban Tổ chức Festival Huế 2026, thành phố Huế cho biết, Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026 diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và 9/2026, sẽ đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản.

Diễn ra trong suốt tháng 8, Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng - “Huế Sports Festival” với 19 hoạt động, được tổ chức cùng với chuỗi các hoạt động sôi nổi khác của Lễ hội mùa Thu, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” góp phần duy trì, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thể thao truyền thống của địa phương.

Sự kiện cũng là nhịp cầu giao lưu, kết nối tạo không gian văn hóa tinh thần lành mạnh, nâng cao tình đoàn kết giữa Huế với các tỉnh, thành; khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp và thúc đẩy kích cầu du lịch. Các hoạt động trong chương trình dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt vận động viên trong và ngoài nước tham gia thi đấu và cổ vũ.

Đáng chú ý, Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - "Huế Wonderverse Music Fest 2026" diễn ra từ 30/8-1/9, tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9.

Tâm điểm của sự kiện là hai đêm đại nhạc hội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, quy tụ những nghệ sỹ tiêu biểu đại diện cho nhiều thế hệ sáng tạo của âm nhạc Việt Nam và quốc tế, cùng lan tỏa thông điệp "City Awakening - Đánh thức Di sản," thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Hai đêm nhạc có chủ đề: "Di sản thức giấc" và "Di sản hội nhập," không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp, mà còn kể câu chuyện về một Huế biết gìn giữ giá trị truyền thống, không ngừng sáng tạo để kết nối với thế giới và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc tế.

Diễn ra từ ngày 20-22/8, Lễ hội Điện Huệ Nam, là một trong những lễ hội tín ngưỡng đặc sắc của xứ Huế, cũng hứa hẹn thu hút đông đảo du khách. Cùng với đó là Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa.

Trong tháng 9/2026, Lễ hội mùa Thu thuộc Festival Huế 2026 có các hoạt động như: Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế trên dòng sông Hương; Ngày hội Lân Huế 2026 với những màn biểu diễn đặc sắc; Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Huế; Chương trình quảng diễn lân-sư-rồng và rước đèn Trung Thu; Chương trình "Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng" đưa nghệ thuật tuồng cung đình đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh đó là Chương trình “Đêm rằm Hoàng cung” đón Trung Thu trong không gian Hoàng cung Huế với những trải nghiệm giàu bản sắc. Lễ hội Truyền Lô và Ngày hội vinh danh học sinh danh dự, cùng Liên hoan mỹ thuật "Sắc màu em yêu" cũng góp phần tạo nên một mùa thu Huế đậm đà bản sắc văn hóa.

Theo Ban Tổ chức Festival Huế 2026, từ những lễ hội truyền thống, không gian nghệ thuật đặc sắc đến các chương trình âm nhạc hiện đại, Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026 hứa hẹn mang đến cho du khách một mùa Thu đầy cảm xúc giữa lòng Cố đô./.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay Festival Huế 2026 Diễn ra trong 2 ngày 28-29/5, Lễ hội Ẩm thực chay 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế đồng thời lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

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