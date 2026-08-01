Báo động cận thị học đường khi nhiều trẻ giảm thị lực từ rất sớm

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường, mắc tật khúc xạ. Trong đó, cận thị là tình trạng phổ biến nhất.

Đặc biệt, nhiều khảo sát tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ đã vượt 50%, phản ánh xu hướng gia tăng của cận thị học đường trong những năm gần đây.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi lễ đưa vào hoạt động Trung tâm Nhãn nhi và Kiểm soát cận thị do Bệnh viện Đông Đô tổ chức ngày 1/8 tại Hà Nội.

Thạc sỹ Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, cho biết tỷ lệ cận thị học đường tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Nhiều trẻ chỉ được đưa đến khám khi thị lực đã suy giảm hoặc độ cận tăng nhanh, khiến việc điều trị và kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Việc phát hiện muộn không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác mà còn tác động đến khả năng học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ. Đặc biệt, cận thị tiến triển nhanh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc, glôcôm và đục thủy tinh thể sớm. Vì vậy, việc khám mắt định kỳ, theo dõi diễn tiến và áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị từ sớm được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng.

Mục tiêu của trung tâm không chỉ là khám và điều trị các bệnh lý về mắt mà còn đồng hành với gia đình trong việc theo dõi, quản lý và kiểm soát cận thị cho trẻ ngay từ giai đoạn sớm. Các phương pháp can thiệp sẽ được lựa chọn dựa trên bằng chứng khoa học và cá thể hóa theo từng trường hợp.

Đại diện bệnh viện cho biết, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình khám sàng lọc tại trường học, tăng cường tư vấn cho phụ huynh về phòng ngừa cận thị và cập nhật các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị nhằm góp phần hạn chế tình trạng cận thị học đường đang gia tăng./.

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