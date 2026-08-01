TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 500 tỷ đồng qua mạng

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 35 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền dùng để đánh bạc bước đầu được xác định hơn 500 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng sử dụng tài khoản trên trang mạng Bong88.com để tổ chức cho nhiều người cá cược các trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 và nhiều giải bóng đá quốc tế khác.

Các đối tượng quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền Việt Nam với tỷ lệ từ 10.000-50.000 đồng/điểm theo thỏa thuận. Việc thanh toán tiền thắng, thua được thực hiện định kỳ vào thứ hai hằng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng, giao nhận tiền mặt và các phương thức thanh toán khác.

Quá trình điều tra xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp gồm các cấp “Super - Master - Agent - Member.”

Trong số đó, đối tượng giữ vai trò “Super” quản lý tổng hạn mức điểm, điều hành hoạt động của 4 tài khoản “Master” gồm: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn.

Các “Master” trực tiếp quản lý, cấp hạn mức điểm cho các “Agent”, theo dõi hoạt động cá cược, tổng hợp kết quả thắng, thua và thanh toán. Bốn “Agent” được xác định gồm Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương và Nguyễn Trí Thông, tiếp tục cấp tài khoản “Member” để người chơi tham gia cá cược trên hệ thống.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 35 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét đối tượng giữ vai trò “Super” cùng các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố 26 đối tượng trong đường dây hàng chục tỷ đồng cá độ bóng đá, lô đề Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng cá độ bóng đá và số lô, số đề trên không gian mạng. Đường dây giao dịch nhiều tỷ đồng mỗi tuần, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành

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