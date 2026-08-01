Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp kỷ lục

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong ngày 31/7, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát biểu rằng phải mất thêm vài tuần nữa mới có thể chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động bình thường tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Dữ liệu mới từ công ty theo dõi tàu biển Kpler cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh. Trong ngày 30/7, chỉ có 5 tàu đi qua tuyến hàng hải quan trọng này. Đáng chú ý, tất cả các tàu được ghi nhận đều lựa chọn tuyến đường phía Bắc - lộ trình được cho là gần khu vực Iran ưu tiên. Không có tàu nào đi theo tuyến hàng hải gần Oman, vốn được Mỹ coi là an toàn hơn.

Trước khi xung đột bùng phát, trung bình mỗi ngày có hơn 100 tàu qua lại eo biển Hormuz, vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới. Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trong thời gian ngắn vào tháng 6/2026 từng giúp lưu lượng tàu thuyền phục hồi tạm thời. Tuy nhiên, sau khi giao tranh bùng phát trở lại trong những tuần gần đây, hoạt động hàng hải lại gần như đình trệ.

Cũng trong ngày 31/7, Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư mới được Iran thành lập - cơ quan được cho là có thể áp dụng phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz ngay từ mùa Thu năm nay - tuyên bố rằng các hành động của Mỹ khiến "việc đi qua eo biển Hormuz không còn khả thi" và việc cấp phép lưu thông sẽ tạm dừng.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này, khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với tàu thương mại. Dù vậy, phần lớn các hãng vận tải biển vẫn lựa chọn tránh đi qua khu vực do lo ngại rủi ro an ninh.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 31/7, Tổng thống Trump cũng bác bỏ những kết quả khảo sát cho thấy người dân Mỹ ngày càng lo ngại về nền kinh tế tăng trưởng chậm và lạm phát dai dẳng, những vấn đề được cho là chịu tác động từ cuộc xung đột với Iran.

Một cuộc khảo sát toàn quốc do Đại học Quinnipiac công bố đầu tuần này cho thấy chỉ 28% cử tri Mỹ ủng hộ cách ông Trump xử lý cuộc xung đột với Iran. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng người dân Mỹ cần chuẩn bị cho các đợt đáp trả lẫn nhau giữa hai bên trong những tuần tới.

Ông cũng cho biết đang "mất dần niềm tin" vào khả năng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran và không xác nhận liệu hai bên có kế hoạch tổ chức thêm các cuộc đàm phán hay không. Những phát biểu trên cho thấy triển vọng sớm chấm dứt giao tranh vẫn còn khá xa vời./.

Eo biển Hormuz tê liệt trở lại: Thị trường năng lượng cạn "van an toàn" Việc eo biển Hormuz gần như tê liệt sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ không chỉ đẩy giá dầu tăng mạnh mà còn phơi bày thực tế các "van an toàn" của thị trường năng lượng đã gần cạn kiệt.

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