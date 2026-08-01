Chính trị

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động, đạt nhiều kết quả quan trọng. 

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Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ngày 1/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đến nay, thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường. Trong hoàn cảnh đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Những kết quả đó khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả là đúng đắn.

Chúng ta kiên định mục tiêu và nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp và bước đi; giữ vững lợi ích quốc gia-dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế; tạo được sự đồng tình của Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)
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NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

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