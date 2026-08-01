Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng dịp kỷ niệm Quốc khánh Thụy Sĩ

Ngày 1/8/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ (1/8/1291-1/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Page.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ignazio Cassis./.

Việt Nam và Thụy Sĩ tìm kiếm giải pháp tăng cường kết nối hai nền kinh tế Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ tiếp tục mở rộng đầu tư, hiện diện lâu dài tại Việt Nam.