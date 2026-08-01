Chính trị

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng dịp kỷ niệm Quốc khánh Thụy Sĩ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ (1/8/1291-1/8/2026), các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi Điện mừng đến các nhà lãnh đạo của Thụy Sĩ.

Quốc kỳ Việt Nam và Thụy Sĩ. (Nguồn: Vietnam+)
Quốc kỳ Việt Nam và Thụy Sĩ. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 1/8/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ (1/8/1291-1/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Page.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ignazio Cassis./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc khánh Thụy Sĩ #Điện mừng #Việt Nam-Thụy Sĩ Thụy Sĩ
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