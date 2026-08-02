Chi phí chiến sự Iran bắt đầu ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ

Việc Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đang bắt đầu tác động đến túi tiền của người dân Mỹ theo những cách vượt xa giá xăng dầu.

Các doanh nghiệp cho biết họ đang tăng giá nhiều loại sản phẩm, từ khoai tây chiên, bia đến sơn và bao bì, nhằm bù đắp chi phí nguyên liệu và vận chuyển ngày càng tăng.

Theo tờ The Wall Street Journal, việc giá các mặt hàng thiết yếu hằng ngày tăng lên có nguy cơ châm ngòi cho một đợt lạm phát mới, làm phức tạp triển vọng lãi suất và có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa Thu năm nay.

Chi phí sinh hoạt vốn đã là một vấn đề chính trị nóng bỏng vào cuối tháng 2, khi Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Đáp trả, Iran đã hạn chế hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz.

Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này, cùng với phần lớn lượng nhôm, phân bón và nhiều loại nguyên liệu thô khác của thế giới.

Giá xăng tại các trạm bơm đã tăng vọt gần như ngay lập tức, gây áp lực lên ngân sách của các hộ gia đình và làm tăng chi phí đối với các doanh nghiệp.

Theo dữ liệu của CME Group, giới giao dịch đã chuyển từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm chi phí đi vay sang đặt cược trên thị trường hợp đồng tương lai rằng cú sốc năng lượng sẽ buộc Fed phải tăng lãi suất.

Các quan chức Fed hôm 29/7 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 để giữ nguyên lãi suất. Ủy ban thiết lập chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương dự kiến sẽ họp trở lại vào tháng 9.

Hợp đồng tương lai dầu thô chuẩn của Mỹ được giao dịch quanh mức 85 USD/thùng vào ngày 31/7, tăng khoảng 25% kể từ khi xung đột bắt đầu. Giá xăng, dầu diesel và nhiều sản phẩm hóa dầu khác còn tăng mạnh hơn và được dự báo sẽ chưa hạ nhiệt cho đến khi hoạt động vận tải bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz trở lại bình thường.

Giá xăng không chì thông dụng trung bình trên toàn nước Mỹ ở mức khoảng 4,11 USD/gallon vào ngày 31/7, tăng từ 2,98 USD/gallon vào thời điểm xung đột bùng phát.

Chi phí bao bì đang trở thành một vấn đề đặc biệt nan giải. Chai và túi nhựa được sản xuất từ các dẫn xuất của dầu mỏ và khí tự nhiên. Trong khi đó, nguồn cung nhôm bị thu hẹp do một phần lớn nguồn cung toàn cầu đang bị mắc kẹt phía sau eo biển Hormuz.

Rất ít doanh nghiệp có thể tránh khỏi tác động từ việc giá thùng carton sóng tăng cao. Đây là loại bao bì được sử dụng để vận chuyển mọi thứ, từ nông sản đến các bộ phận phục vụ sản xuất trên khắp nước Mỹ.

Cả ba nhà sản xuất thùng carton lớn nhất nước Mỹ đều đã liên tiếp thông báo tăng giá trong tháng 7. International Paper, Smurfit Westrock và Packaging Corp. of America cho biết nguyên nhân là chi phí gia tăng, bao gồm giá giấy carton tái chế và chi phí vận chuyển, cùng với tình trạng nguồn cung khan hiếm sau làn sóng đóng cửa các nhà máy sản xuất giấy chuyên dụng dùng để sản xuất tấm và thùng carton sóng ở quy mô chưa từng có.

Làn sóng này đã làm mất khoảng 10% công suất sản xuất loại giấy dày được dùng để gấp thành các thùng carton vận chuyển hàng hóa tại Mỹ./.

Lạm phát tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh nhất trong ba năm Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5/2026 của nước này tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2023.