Tai nạn máy bay tại Peru khiến 13 người thiệt mạng, không có ai sống sót

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Cảnh sát địa phương xác nhận ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hạng nhẹ chở khách du lịch đến tham quan khu di tích khảo cổ Nazca Lines nổi tiếng ở miền Nam Peru.



Phát biểu với báo giới tại hiện trường, Thiếu tá cảnh sát Jorge Andrade thông báo “11 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.” Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h00 ngày 1/8 (1h00 ngày 2/8 theo giờ Việt Nam) sau khi chiếc máy bay cất cánh từ sân bay ở thành phố Pisco, cách thủ đô Lima khoảng 240 km về phía Nam.



Theo ông Andrade, “do mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, không có người sống sót.” Tới nay, lực lượng chức năng “đã tìm thấy 4 thi thể.” Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Cơ quan hàng không dân dụng Peru sẽ điều tra vụ tai nạn.



Theo những hình ảnh được các cơ quan truyền thông địa phương đăng tải trên mạng xã hội Facebook, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đang làm việc tại hiện trường, giữa những mảnh vỡ méo mó và vẫn còn đang cháy của chiếc máy bay gặp nạn.



Hàng chục máy bay hạng nhẹ hiện hoạt động tại sân bay ở Pisco, phục vụ lượng lớn khách du lịch, chủ yếu là người nước ngoài.



Nazca Lines - di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận - bao gồm một nhóm những hình vẽ khổng lồ trên cát sa mạc có niên đại từ năm 500 trước Công nguyên đến năm 500 sau Công nguyên.



Những vụ tai nạn tương tự từng xảy ra trước đây. Năm 2022, 7 nạn nhân đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay, bao gồm 2 công dân Chile và 3 người Hà Lan.

Vào tháng 10/2010, 4 du khách người Anh và 2 thành viên phi hành đoàn người Peru không qua khỏi trong vụ máy bay của hãng AirNasca gặp nạn sau khi trở về từ chuyến tham quan Nazca Lines./.

Rơi máy bay tại Pháp và Saudi Arabia, ít nhất 25 người thiệt mạng Ngày 28/6, tại Pháp, vụ rơi một máy bay dân dụng đã khiến 11 người thiệt mạng, cùng ngày, tại Saudi Arabia, một trực thăng đã rơi tại thành phố ven biển nước này làm 14 người thiệt mạng.

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