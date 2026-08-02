Mỹ: Nổ súng tại nhà hàng ở bang Idaho gây thương vong

Ngày 1/8 (theo giờ địa phương), một đối tượng đã nổ súng tại một nhà hàng đồ ăn nhanh ở bang Idaho, miền Tây nước Mỹ, khiến một số người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, nghi phạm gây ra vụ nổ súng cũng đã chết.

Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls, ông Matthew Hicks cho biết vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng In-N-Out Burger, hiện trường rất hỗn loạn. Nhà chức trách vẫn đang xác định số nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương, song chưa rõ nghi phạm có nằm trong số này hay không.

Truyền thông địa phương đăng phát một đoạn video cho thấy một nam thanh niên mang theo một khẩu súng dài bên ngoài nhà hàng In-N-Out Burger. Các video khác được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hơn chục người chạy ra khỏi nhà hàng.

Twin Falls là một thành phố có khoảng 56.000 dân ở miền Nam Idaho, cách Salt Lake City khoảng 290km về phía Tây Bắc./.

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