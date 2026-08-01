“Bông hồng lai” Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

Tân Hoa hậu mang hai dòng máu Anh-Việt, sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể 80-60-92cm. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và khỏe khoắn, được công chúng ưu ái gọi là “bông hồng lai.”

Người đẹp Emoura Phạm đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 trong đêm chung kết vừa diễn ra vào ngày 31/7. Tân Hoa hậu sẽ đại diện Việt Nam thi Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ. Emoura Phạm cũng đồng thời nhận Giải thuyết trình về hòa bình.

Tân Hoa hậu mang hai dòng máu Anh-Việt, sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể 80-60-92cm. Cô tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000, có mẹ người Việt Nam và cha người Anh.

Người đẹp rời Việt Nam năm 15 tuổi để sang Mỹ học phổ thông và tốt nghiệp đại học. Emoura Phạm gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và khỏe khoắn, được công chúng ưu ái gọi là “bông hồng lai.”

Trong đêm chung kết, ban tổ chức cũng công bố Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đại diện nhan sắc Việt tại MGI All Stars mùa thứ 2 vào tháng 12/2026, tại Bangkok Thái Lan. Các ngôi vị còn lại lần lượt thuộc về Võ Đoàn Bảo Hà (Á hậu 2), Phan Lê Kim Ngọc (Á hậu 3), Trịnh Yến Nhi (Á hậu 4).

Màn đồng diễn của top 30. (Ảnh: BTC)

Đêm thi cuối cùng, các thí sinh trải qua các phần trình diễn áo tắm, dạ hội, thuyết trình về hòa bình với chủ đề Tổ quốc hưng thịnh, ứng xử của Top 5 và vòng loại trực tiếp của Top 2 với câu hỏi từ Miss Grand International 2025 - Emma Tiglao trước khi kết quả cuối cùng được công bố.

Trong đó, màn thuyết trình được xem là thử thách quan trọng, đánh giá khả năng tư duy, bản lĩnh và kỹ năng trình bày của các thí sinh, đồng thời là căn cứ để ban giám khảo lựa chọn Top 5.

Ở phần thi ứng xử, các thí sinh cùng trả lời câu hỏi chung: “Nếu có cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ giới thiệu thế nào?”

Emoura Phạm là thí sinh mở đầu phần thi này. Cô nhắc đến bánh mỳ như một biểu tượng quen thuộc của thành phố, và nhấn mạnh sức hút của Thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở những cuốn cẩm nang du lịch, các điểm đến nổi tiếng, mà ở chính nhịp sống, nguồn năng lượng của con người nơi đây.

Top 5 chung cuộc. (Ảnh: BTC)

Emoura Phạm cho rằng dù mọi người tìm kiếm sự bình yên từ những con hẻm nhỏ hay muốn hòa mình vào khu trung tâm sôi động, Thành phố Hồ Chí Minh đều có tất cả. Theo người đẹp, chính sự tử tế, những nụ cười chân thành và tinh thần gắn kết của người dân là điều khiến thành phố níu được chân du khách.

Cô khẳng định, nếu giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế, cô sẽ kể về con người cùng những trải nghiệm rất riêng có, bởi đó mới là điều tạo nên sức hút khác biệt nơi đây.

Sau màn công bố Á hậu 4, Á hậu 3 và Á hậu 2, hai người đẹp Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc tiếp tục trải qua thử thách từ Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao với câu hỏi: “Nếu trở thành hoa hậu, theo bạn việc cống hiến cho cộng đồng như một nghĩa vụ bắt buộc hay sự tự nguyện?”

Emoura Phạm khẳng định tinh thần cống hiến phải được dẫn dắt bởi sự tự nguyện. Vì nếu thiếu sự tự nguyện, con người sẽ không còn đủ đam mê để thực hiện trách nhiệm của mình. Người đẹp nhấn mạnh với cương vị một hoa hậu, việc cống hiến và phụng sự cộng đồng không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm. Song, trách nhiệm ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ trái tim và sự tự nguyện, thay vì trở thành gánh nặng.

Emoura Phạm trình diễn trong đêm chung kết cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Trả lời câu hỏi này, Ngô Bảo Ngọc cho rằng khi phục vụ cộng đồng, không cần biết chúng ta là hoa hậu hay là người thường, chúng ta đến từ đâu, ở độ tuổi nào. Quan trọng đó là phải đến từ trái tim để chúng ta có thể phục vụ cho cộng đồng, cho tất cả mọi người.

Sau màn đăng quang của tân Hoa hậu cũng là thời khắc khép lại nhiệm kỳ của Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi. Sau một năm đồng hành cùng Miss Grand Vietnam trên cương vị hoa hậu, người đẹp đã chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ tiếp nối hành trình của Yến Nhi mà còn trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2026 tổ chức ở Ấn Độ.

﻿﻿ ﻿ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết cuộc thi.

Giải Trang phục Văn hóa Dân tộc và Trình diễn ấn tượng nhất thuộc về tác phẩm "Nữ Trạng" của nhà thiết kế Đặng Hoài Phong, do thí sinh Hà Lê Quỳnh Nga trình diễn. Các giải thưởng phụ lần lượt thuộc về: Best Grand Arrival: Hồ Thị Hoàng Uyên Grand Talent Award: Phan Cẩm Nhi Grand Talent Award: Nguyễn Quế Khanh Best Fashion Arrival: Nguyễn Thị Diễm Quyên Best In Swimsuit: Trịnh Yến Nhi Best In Swimsuit do khán giả bình chọn: Mai Trâm Anh

Miss Grand Vietnam 2026: Top 30 thể hiện loạt tài năng “không đụng hàng” Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 vừa hoàn thành phần thi Grand Talent (Người đẹp Tài năng) diễn ra tại Tp Hồ Chí Minh với những màn trình diễn được giám khảo đánh giá “không đụng hàng.”