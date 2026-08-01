Nổ xe bom ở Colombia trước lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử

Một xe tải chở đầy chất nổ đã phát nổ ngày 1/8 tại khu vực bên cạnh một đồn cảnh sát ở thành phố Cucuta, miền Bắc Colombia, gần biên giới với Venezuela. Vụ nổ xảy ra chỉ 6 ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Abelardo de la Espriella.



Tại hiện trường, các nhân chứng cho biết chiếc xe bốc cháy dữ dội sau vụ nổ, nhiều mặt tiền tòa nhà xung quanh bị hư hại. Lực lượng cảnh sát, quân đội đã được triển khai tới khu vực. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 11 người bị thương trong vụ nổ này.



Theo kế hoạch, Tổng thống đắc cử Colombia, ông Abelardo de la Espriella sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/8 tại thành phố Cali, kế nhiệm Tổng thống sắp mãn nhiệm Gustavo Petro.



Theo truyền thống, lễ nhậm chức tổng thống Colombia được tổ chức tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Bogota. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Abelardo de la Espriella đã đề nghị chuyển địa điểm tổ chức sang Cali, thành phố ở phía Tây Nam đất nước. Nơi đây thường xuyên đối mặt với các nguy cơ an ninh do nằm gần các tuyến đường buôn bán ma túy và vùng hoạt động của các nhóm vũ trang.



Cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026 diễn ra trong bối cảnh bạo lực leo thang. Trước đó, hồi cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống đắc cử Colombia Abelardo de la Espriella cáo buộc có âm mưu ám sát ông trước lễ nhậm chức ngày 7/8. Hồi năm 2025, ứng cử viên tổng thống kiêm Thượng nghị sỹ Miguel Uribe Turbay đã bị bắn trong một sự kiện tại Bogota và sau đó qua đời./.

Nhiều vụ nổ làm rung chuyển thủ đô của Ukraine Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một nhà kho đã bị trúng tên lửa, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống một số công trình không phải khu dân cư; chưa có thông tin về thương vong.

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