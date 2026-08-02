Nổ lớn ở trung tâm thủ đô Moskva khiến 3 người thiệt mạng

Một quan chức của Bộ Nội vụ Nga xác nhận một vụ nổ đã xảy ra tại Quảng trường Kudrinskaya ở trung tâm thủ đô Moskva vào tối 1/8, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.



Theo quan chức trên, vụ nổ xảy ra vào khoảng 20h10 (00h10 ngày 2/8 theo giờ Hà Nội) gần một quán cà phê mùa Hè. Lực lượng cứu hộ và thực thị pháp luật đã được triển khai tới hiện trường.

Công tác điều tra đang được thực hiện. Tuy nhiên, quan chức Bộ Nội vụ Nga không cung cấp thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ./.

Nổ tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga gây nhiều thương vong Ngày 31/3, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga - Nizhnekamskneftekhim, ở phía Tây nước này đã khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 72 người bị thương.