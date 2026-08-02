Hiện trường vụ nổ lớn ở trung tâm Moskva gây nhiều thương vong

Bộ Nội vụ Nga tối 1/8 xác nhận đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng tại Quảng trường Kudrinskaya ở trung tâm thủ đô Moskva, khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Theo Bộ trên, vụ nổ xảy ra vào lúc 19 giờ 55 giờ Moskva (tức 23 giờ 55 theo giờ Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và đưa những người bị thương tới bệnh viện điều trị.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là hành động đánh bom. Cụ thể, điều tra ban đầu cho thấy một người phụ nữ đã mang một thiết bị nổ tự chế vào nhà hàng và kích nổ khiến người này cùng một nhân viên bảo vệ và một khách hàng thiệt mạng.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ động cơ vụ việc./.