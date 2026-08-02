Từ 1 đến 7/8 hàng năm, Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ.

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Từ 1 đến 7/8 hàng năm, Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Với chủ đề “Nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững: Phát huy những thực hành tốt sẵn có,” Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 kêu gọi các quốc gia cùng nhìn lại tiến độ thực hiện các mục tiêu toàn cầu về dinh dưỡng, đánh giá tác động của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với dinh dưỡng, an ninh lương thực và giảm nghèo, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp đã được chứng minh là hiệu quả nhằm bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.

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