Hoàn thiện nhà ga, sẵn sàng vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành

Dự án sân bay Long Thành gần hoàn tất nhà ga, sẵn sàng cho vận hành thử nghiệm từ tháng 9/2026, hướng tới khai thác thương mại cuối năm nay.

Theo kế hoạch, từ tháng 9/2026, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm, cuối năm nay đưa vào khai thác thương mại.

Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện nhà ga hành khách, hạng mục được coi là “trái tim” của dự án. Trong đó ưu tiên hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị.

Đến nay, hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành có giá trị thực hiện đạt gần 70%. Riêng phần xây dựng đạt khoảng 80%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện mái kính skylight, nội thất và cảnh quan.

Với phần phần quan trọng nhất, quyết định việc vận hành thử nghiệm là thiết bị nhà ga. Đến nay việc lắp đặt hệ thống xử lý hành lý và sàn kết cấu thép đã hoàn thành 100%; thiết bị cơ khí băng tải ICS cũng đã lắp đặt xong. Các nhà thầu đang triển khai kiểm tra, thử nghiệm chức năng điều khiển và vận hành hệ thống xử lý hành lý./.