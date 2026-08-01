Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai và đường Đặng Thai Mai

Chiều 1/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai, Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề trên địa bàn phường Tây Hồ.

Đường Đặng Thai Mai phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 553 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến đường dài khoảng 1,26km, kết nối khu biệt thự Tây Hồ với đường Xuân Diệu.

Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng 48.338,6m², liên quan đến 184 hộ gia đình, tổ chức. Đến ngày 25/5/2026, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đối với toàn bộ 184 trường hợp; toàn bộ diện tích đất đã được thu hồi, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 338,583 tỷ đồng.

Công trình được triển khai thi công từ tháng 5/2025. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa hạt thô, đang hoàn thiện nền đường tại một số đoạn và dự kiến hoàn thành thảm mặt đường trong những ngày đầu tháng 8/2026.

Các nhà thầu đang tập trung thi công vỉa hè, đấu nối giao thông và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, các đoạn tuyến sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 5-20/8; toàn tuyến được chỉnh trang trong tháng 8 và hoàn thiện hệ thống cây xanh, cảnh quan trong tháng 9/2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thu dọn vật liệu, phế thải; tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tổ chức thi công cuốn chiếu và huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 9/2026.

Đối với Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ cho biết tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 212.730m², gồm 21.489m² đất di tích được giữ nguyên, 1.071m² đất ở, 72.217m² đất nông nghiệp và 117.953m² đất do Ủy ban Nhân dân phường quản lý.

Giai đoạn 1, gồm cụm công trình Nhà hát Ngọc Trai rộng 93.339m² và bãi đỗ xe rộng 4.016m², có 131 trường hợp phải giải phóng mặt bằng. Trong số này, 56 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường trước tháng 7/2026; khoảng 8,1 ha đất đã được thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư.

Trong tháng 7/2026, có thêm 70 trường hợp được phê duyệt phương án; dự kiến hoàn thành thu hồi và bàn giao thêm 1,6 ha đất trong tháng 8/2026. Giai đoạn này có 39 trường hợp thuộc diện tái định cư.

Ở giai đoạn 2, dự án có 260 trường hợp phải thu hồi đất, gồm 252 hộ gia đình và 8 trường hợp sử dụng đất công. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành điều tra đối với toàn bộ 260 trường hợp, phê duyệt 19 phương án và thu hồi đất của 13 trường hợp.

Các trường hợp còn lại đang được xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án trong tháng 8/2026; dự kiến hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9/2026. Giai đoạn này có 150 trường hợp được bố trí tái định cư.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, đa số hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, một số hộ vẫn kiến nghị nâng mức bồi thường, hỗ trợ và đề nghị được bố trí tái định cư bằng đất.

Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét vận dụng khoản 2, Điều 19, Quyết định số 40/2026/QĐ-Ủy ban Nhân dân để hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất hình thành trước ngày 1/7/2014; đồng thời, xem xét bố trí tái định cư bằng đất tại xã Thư Lâm cho 189 trường hợp.

Không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng công trình

Thi công phần kết cấu công trình Nhà hát Ngọc Trai tại phường Tây Hồ. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan trong triển khai giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phần việc được hoàn thành đúng kế hoạch, tạo điều kiện cho các nhà thầu tổ chức thi công.

Đây là tiền đề quan trọng để hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật và cảnh quan mới tại khu vực Hồ Tây, góp phần cải thiện diện mạo đô thị, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Nhấn mạnh đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của khu vực Hồ Tây và thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị không chủ quan với kết quả đã đạt được; tiếp tục tập trung cao độ, hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ.

Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ được yêu cầu rà soát toàn bộ trường hợp giải phóng mặt bằng còn lại; đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Quá trình thực hiện phải tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với người dân.

Đối với công tác thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ khi có đủ mặt bằng.

"Phải đặc biệt coi trọng chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan và tuổi thọ công trình," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Cùng với đó, các đơn vị phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và trật tự đô thị trong suốt quá trình thi công. Tinh thần là thi công đến đâu phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng đến đó; không để vật liệu, đất đá, phế thải tồn đọng kéo dài; không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Các nhà thầu phải thực hiện đầy đủ biện pháp che chắn, tưới nước chống bụi; bổ sung rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo và phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường; hướng dẫn công tác nghiệm thu, bàn giao công trình và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án./.

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