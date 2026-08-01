Đào tạo, nâng cao năng lực livestream cho đội ngũ nhà sáng tạo nội dung số

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Truyền hình và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream.

Khóa bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà sáng tạo nội dung số.

Chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào các nội dung về quy định pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin điện tử, kỹ năng xây dựng nội dung, tổ chức và vận hành các phiên livestream, ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trên môi trường số.

Ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu tại Lễ bế giảng khóa học. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, việc tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ livestream sẽ góp phần hình thành cộng đồng nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với xã hội và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số.

Với vai trò là đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử), cho rằng trong bối cảnh livestream phát triển mạnh mẽ và tạo ra doanh thu góp phần phát triển nền kinh tế số, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức trong hoạt động sáng tạo nội dung là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng môi trường số văn minh, lành mạnh và phát triển bền vững.

Tiến sỹ Trần Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình đánh giá về hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đánh giá về hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Tiến sỹ Trần Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình khẳng định chương trình được xây dựng theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, chú trọng phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội của học viên. Nhà trường kỳ vọng những kiến thức, kỹ năng được trang bị sẽ giúp học viên vận dụng hiệu quả vào hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực truyền thông số.

Tham gia khóa học có diễn viên Mạnh Quân, gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình và nền tảng số. Anh cho biết khóa học không chỉ giúp học viên nâng cao kỹ năng livestream, xây dựng hình ảnh và giao tiếp hiệu quả trên không gian mạng, mà còn trang bị kiến thức về trách nhiệm, văn hóa ứng xử và cách xây dựng những nội dung tích cực, chuyên nghiệp trong môi trường số.

“Những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại khóa học sẽ là hành trang quý giá để mỗi học viên tự tin hơn khi xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng,” diễn viên Mạnh Quân chia sẻ./.

Tăng cường giải pháp bảo vệ bản quyền, thúc đẩy thị trường nội dung số Thực tế cho thấy, tại nhiều quốc gia, công nghiệp văn hóa chỉ thực sự bứt phá khi cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đủ mạnh để bảo đảm lợi ích hợp pháp cho người sáng tạo.