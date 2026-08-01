Văn hóa

Đào tạo, nâng cao năng lực livestream cho đội ngũ nhà sáng tạo nội dung số

Những kết quả đạt được từ khóa học sẽ góp phần xây dựng đội ngũ nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp, có trách nhiệm xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Minh Thu
Diễn viên Mạnh Quân (phải) cùng các học viên tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tổ chức. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Diễn viên Mạnh Quân (phải) cùng các học viên tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tổ chức. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Truyền hình và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream.

Khóa bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà sáng tạo nội dung số.

Chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào các nội dung về quy định pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin điện tử, kỹ năng xây dựng nội dung, tổ chức và vận hành các phiên livestream, ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trên môi trường số.

29-7-2026-1.jpg
Ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu tại Lễ bế giảng khóa học. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, việc tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ livestream sẽ góp phần hình thành cộng đồng nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với xã hội và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số.

Với vai trò là đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử), cho rằng trong bối cảnh livestream phát triển mạnh mẽ và tạo ra doanh thu góp phần phát triển nền kinh tế số, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức trong hoạt động sáng tạo nội dung là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng môi trường số văn minh, lành mạnh và phát triển bền vững.

29-7-2026-3.jpg
Tiến sỹ Trần Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình đánh giá về hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đánh giá về hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Tiến sỹ Trần Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình khẳng định chương trình được xây dựng theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, chú trọng phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội của học viên. Nhà trường kỳ vọng những kiến thức, kỹ năng được trang bị sẽ giúp học viên vận dụng hiệu quả vào hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực truyền thông số.

Tham gia khóa học có diễn viên Mạnh Quân, gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình và nền tảng số. Anh cho biết khóa học không chỉ giúp học viên nâng cao kỹ năng livestream, xây dựng hình ảnh và giao tiếp hiệu quả trên không gian mạng, mà còn trang bị kiến thức về trách nhiệm, văn hóa ứng xử và cách xây dựng những nội dung tích cực, chuyên nghiệp trong môi trường số.

“Những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại khóa học sẽ là hành trang quý giá để mỗi học viên tự tin hơn khi xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng,” diễn viên Mạnh Quân chia sẻ./.

(Vietnam+)
#đào tạo kỹ năng livestream chuyên nghiệp #tuân thủ pháp luật trong sáng tạo nội dung số #phát triển cộng đồng nhà sáng tạo nội dung #ứng dụng công nghệ trong truyền hình số #tác động của livestream đến nền kinh tế số TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chiều 30/7/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Niềm tin - nền tảng của đồng thuận xã hội

Trong kỷ nguyên số, phương thức tuyên truyền đã khác trước nhưng mục tiêu không hề thay đổi. Đó là củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Hàng thật, hàng giả được trưng bày tại một sự kiện về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Việt Nam-Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thực thi bản quyền trên môi trường số

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực thi bản quyền tại Việt Nam và Nhật Bản, chia sẻ mô hình bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc, truyện tranh, xuất bản và các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các bên trước những thách thức do nền tảng số và trí tuệ nhân tạo đặt ra.