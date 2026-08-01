Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết mang đậm nét văn hóa của ngư dân vùng biển Lâm Đồng

Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật đậm chất miền biển.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc nhấn mạnh từ bao đời nay, Lễ hội Cầu ngư gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông đã trở thành di sản văn hóa tinh thần thiêng liêng, là hồn cốt của cộng đồng ngư dân vùng biển Phan Thiết.

Tại Dinh Vạn Thủy Tú, nơi lưu giữ bộ xương Cá Ông lớn nhất Đông Nam Á, mỗi mùa lễ hội là một lần con cháu tề tựu, bày tỏ lòng thành kính với thần Nam Hải, tri ân biển cả bao dung, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cho những chuyến vươn khơi của bà con luôn bình an, thắng lợi.

Lễ hội không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, là dịp để bà con ngư dân gặp gỡ, động viên nhau bám biển, giữ nghề truyền thống của cha ông; là nguồn sử liệu sống động khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và kinh nghiệm ứng xử với biển của bao thế hệ người dân Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 1-8/8, Lễ hội Cầu ngư sẽ có nhiều hoạt động phong phú ở cả phần lễ và phần hội.

Điểm nhấn của phần lễ là nghi thức rước Lệnh Ông Sanh được tổ chức công phu, trang trọng.

Đoàn rước xuất phát từ Cảng vận tải Phan Thiết bằng ghe, di chuyển ra Hòn Lao để thực hiện nghi lễ truyền thống trước khi trở về cửa Cồn Chà.

Tiếp đó, đoàn rước diễu hành trên các tuyến đường dọc sông Cà Ty và trở về Vạn Thủy Tú để hoàn thành các nghi thức truyền thống.

Bên cạnh đó, lễ Tiên yết, giỗ sắc, tế âm linh và lễ phóng đăng cũng được tổ chức nhằm cầu mong quốc thái dân an, mùa màng no đủ, ngư dân vươn khơi thuận lợi, bình an.

Phần hội của Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết (Lâm Đồng) với không gian chơi bài chòi thu hút người dân và du khách tham gia. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Phần hội diễn ra sôi nổi với không gian chính trên đường Trưng Trắc, đường Phạm Văn Đồng và trên sông Cà Ty với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú như: hội hô bài chòi, các trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn ca nhạc và hát bội truyền thống.

Nổi bật nhất là không gian trưng bày, triển lãm thương mại với sự tham gia của 300 gian hàng bày bán, giới thiệu: hàng mỹ nghệ, cây cảnh trang trí, lương thực, thực phẩm; hàng may mặc, hàng tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm làng nghề của một số tỉnh, thành trong cả nước và nhất là quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản sạch, sản phẩm đặc trưng của địa phương như: thanh long, nước mắm, hải đặc sản tươi, khô…

Lễ hội Cầu ngư không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh gắn với nghề biển mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân Phan Thiết, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia từ năm 2019./.

Sôi nổi và đặc sắc lễ hội cầu ngư làng chài Tân Phụng Lễ hội cầu ngư là một trong những lễ hội văn hoá tâm linh đặc sắc, tri ân Cá Ông, cầu mong “trời yên bể lặng, mưa thuận gió hòa” và an lành cho vụ cá nam đầy năng suất, tôm cá đầy khoang.