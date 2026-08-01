Chi trả hơn 1.118 tỷ đồng bồi thường đợt 1 phục vụ xây dựng sân bay Gia Bình

Ngày 1/8, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Gia Thuận và nhà đầu tư tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 đối với các hộ dân thuộc khu dân cư Đổng Lâm (thôn Xuân Lâm, xã Gia Bình) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo phương án đợt 1 được phê duyệt, tổng diện tích đất ở thu hồi của khu dân cư Đổng Lâm hơn 7,8ha của 337 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí khoảng 1.118 tỷ đồng.

Để việc chi trả tiền bồi thường diễn ra thuận lợi, địa phương đã thông báo trước cho người dân chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết; bố trí cán bộ chuyên môn hướng dẫn từng hộ dân hoàn thiện thủ tục nhận tiền. Hoạt động chi trả, nhận tiền bồi thường diễn ra nhanh gọn, an toàn, chuẩn xác.

Lực lượng an ninh cơ sở được bố trí từ nơi đón tiếp đến khu vực chi trả để giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, đợt 1 chi trả được tiến hành trong thời gian từ ngày 31/7 đến hết ngày 2/8. Dự kiến, đợt 2 diễn ra trong những ngày tới, phương án được phê duyệt với tổng diện tích là 2,1ha đất ở của 92 hộ dân, tổng kinh phí đền bù khoảng 356 tỷ đồng.

Trước đó, xã Gia Bình tổ chức cho người dân khu dân cư Đổng Lâm gắp thăm vị trí các lô đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất; tổ chức bàn giao mặt bằng khu dân cư Đổng Lâm cho nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Người dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Việc tiến hành chi tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư góp phần bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tạm cư sau khi đã bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, việc sớm bố trí tái định cư có ý nghĩa quyết định đối với công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, nhà đầu tư và đơn vị thi công phải tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ không chỉ đối với khu vực ưu tiên phục vụ APEC mà trên toàn bộ phạm vi dự án.

Chủ tịch Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các khu tái định cư trước khi bàn giao phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để người dân có thể triển khai xây dựng nhà ở. Mặt bằng các lô đất phải được san gạt bằng phẳng; bó vỉa, vỉa hè và cao độ nền đường phải được thi công hợp lý, không gây khó khăn hoặc phát sinh thêm chi phí cho người dân trong quá trình xây dựng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu, tổ chức thi công liên tục theo phương án "3 ca, 4 kíp," bảo đảm hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật các dự án tái định cư trước ngày 2/8/2026./.

Bắc Ninh tập trung đẩy nhanh bàn giao đất các khu tái định cư sân bay Gia Bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tập trung cao nhất các nguồn lực, đẩy nhanh bàn giao đất tái định cư; đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.