Đồng Nai: Vướng mặt bằng, tuyến đường hơn 900 tỷ đồng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Dù đã đưa vào khai thác từ năm 2020, Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư-Đồng Xoài vẫn còn khoảng 100m mặt đường tại 3 vị trí chưa thể hoàn thiện do vướng công tác giải phóng mặt bằng từ dự án cũ.

Những "điểm nghẽn" cục bộ này thu hẹp làn lưu thông này khiến phương tiện xe máy, xe thô sơ phải chuyển hướng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên.

Trên tuyến ĐT.741, đoạn qua khu phố Tân Bình, phường Đồng Phú (thành phố Đồng Nai), mặt đường đã được đầu tư mở rộng đồng bộ toàn tuyến. Tuy nhiên, tại 3 điểm còn vướng mặt bằng, phần mặt đường vẫn chưa được đầu tư theo thiết kế do chưa được bàn giao mặt bằng thi công, tạo thành những "nút thắt" trong làn xe máy.

Do mặt đường bị thu hẹp đột ngột, nhiều người điều khiển xe máy buộc phải lấn sang phần đường dành cho ôtô khi lưu thông qua những vị trí này.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đây là nguyên nhân khiến nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong những năm qua, đặc biệt vào ban đêm khi lưu lượng xe tải, xe container tăng cao.

Ông Đinh Thanh Hồ, người dân khu phố Tân Bình, cho biết ông đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông tại các vị trí chưa hoàn thiện của dự án, trong đó không ít trường hợp phải đưa đi cấp cứu.

Theo ông Hồ, các vị trí này nằm ở đoạn chuyển tiếp giữa đường cong và đường thẳng. Trong khi tuyến đường đã được mở rộng ở hai đầu, phần giữa vẫn "thắt cổ chai" khiến người điều khiển phương tiện, nhất là xe máy, gặp nhiều khó khăn khi tránh các phương tiện có kích thước lớn.

Bà Đoàn Thị Nhàn, Trưởng khu phố Tân Bình, cho biết khi triển khai dự án, phần lớn các hộ dân trong khu vực đã chấp hành việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, một số trường hợp phát sinh khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ nên việc bàn giao mặt bằng kéo dài đến nay.

Theo bà Nhàn, hiện vẫn còn trường hợp đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong thời gian chờ xử lý, các đoạn đường chưa hoàn thiện tiếp tục là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, chủ yếu vào buổi tối khi tầm nhìn hạn chế và lượng xe tải lưu thông lớn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư-Đồng Xoài giai đoạn 2 có tổng chiều dài 18,66km, tổng mức đầu tư hơn 931 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến đường được thiết kế với nền đường rộng 29m, mặt đường rộng 26m, vỉa hè mỗi bên rộng 1,5m; phần mở rộng mỗi bên 5m, gồm 3,5m mặt đường và 1,5m vỉa hè.

Dự án được đưa vào khai thác từ năm 2020. Tuy nhiên, do còn vướng mặt bằng của các hộ dân, khoảng 100m mặt đường tại 3 vị trí vẫn chưa thể thi công hoàn chỉnh.

Anh Huỳnh Trọng Khanh, cán bộ kỹ thuật Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Bàu Trư-Đồng Xoài cho biết 3 vị trí chưa được bàn giao mặt bằng đều nằm trên đoạn tuyến có lưu lượng phương tiện lớn nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khá cao.

Theo anh Khanh, nhà đầu tư tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động rà soát các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi nhận được mặt bằng sạch, đơn vị sẽ triển khai thi công để hoàn thiện toàn bộ các đoạn còn lại trong thời gian sớm nhất.

ĐT.741 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ông Trương Hữu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Phú, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đang rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để phối hợp với Sở Xây dựng và doanh nghiệp BOT thống nhất hướng xử lý.

Theo ông Thành, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng; đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại.

Đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, địa phương sẽ thực hiện các bước xử lý nhằm sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm an toàn giao thông và hoàn thiện đồng bộ tuyến đường.

ĐT.741 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên. Việc sớm hoàn thành những đoạn còn lại không chỉ góp phần xóa bỏ các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mà còn phát huy hiệu quả đầu tư của toàn dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

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