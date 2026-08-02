Động đất tại Italy: Ghi nhận hơn 170 dư chấn tại Campi Flegrei

Sau trận động đất mạnh nhất trong 40 năm qua tại khu vực Campania, miền Nam Italy, chỉ cách trung tâm thành phố Napoli khoảng 6km về phía Tây, khu vực này tiếp tục ghi nhận hơn 170 dư chấn trong ngày 1/8, buộc 290 người phải sơ tán và chính phủ cam kết đẩy mạnh công tác hỗ trợ.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Dân sự và Chính sách biển Nello Musumeci đã cảnh báo rằng chuỗi dư chấn hiện vẫn chưa dừng lại và có thể xuất hiện nhiều trận động đất mới với cường độ lớn hơn 3 trong những ngày tới.

Tính đến nay, 8 tòa nhà và 5 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, không còn an toàn, khiến 130 hộ gia đình phải sơ tán đến các khu vực trú ẩn do thành phố Napoli và Pozzuoli thiết lập.

Hiện 5 người đã phải nhập viện do chấn thương.

Dù dư chấn vẫn tiếp diễn, nhưng nỗ lực khôi phục đời sống thường nhật đang được nhà chức trách gấp rút triển khai.

Hầu hết các tuyến đường sắt và mạng lưới điện bị hư hại do động đất đã hoạt động trở lại, ngoại trừ đoạn Cumana từ Bagnoli đến Torregaveta và cảng Pozzuoli dự kiến mở lại trong ngày 2/8.

Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn rủi ro khi một tảng đá lớn đã bất ngờ rơi từ sườn núi xuống một ôtô đang lưu thông trong chiều 1/8, nhưng may mắn không gây thương vong.

Phó Thủ tướng Italy Antonio Tajani khẳng định chính phủ đang tập trung bảo đảm nỗ lực hỗ trợ toàn diện cho người dân sơ tán và tìm kiếm giải pháp dài hạn để tái thiết, gia cố an toàn cho các công trình bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 46 tối 31/7 theo giờ địa phương (rạng sáng 1/8 giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 4,7 đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các vùng lân cận, với tâm chấn được xác định tại khu vực Campi Flegrei, cách Napoli khoảng 6km.

Theo Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia (INGV), đây là trận động đất có độ lớn cao nhất kể từ khi hiện tượng sụt lún mặt đất quay trở lại Pozzuoli, ghi nhận gia tốc mặt đất lên tới 80-90% tại tâm chấn.

Trận động đất khiến người dân hoảng loạn và làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhà thờ cùng các công trình công cộng tại Pozzuoli và Bagnoli.

Sự cố làm sập một phần cột điện cao thế tại khu vực Agnano gây gián đoạn lưới điện, gây mất điện và mất mạng Internet tại các khu vực Fuorigrotta, Bagnoli và một phần trung tâm Napoli./.

Italy xảy ra động đất mạnh nhất trong 40 năm qua tại Napoli Trận động đất khiến 8 người bị thương, gây hoảng loạn lớn trong dư luận và làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhà thờ cùng các công trình công cộng tại Pozzuoli và Bagnoli của Italy.