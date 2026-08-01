Cảnh báo nguy cơ mưa trên 90mm trong 3 giờ ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 1/8 đến ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm, cảnh báo nguy cơ mưa trên 90mm trong 3 giờ.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm 1/8 và ngày 2/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

Ngập cục bộ nhiều tuyến phố sau cơn mưa lớn tại Hà Nội Chiều 31/7/2026, cơn mưa lớn cuối giờ chiều đã gây ngập cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô.