Tháng 8, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đề phòng nắng nóng gay gắt

Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về các hình thái thời tiết trong tháng 8/2026 cho thấy nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Riêng tại Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì và có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Đề cập đến tình hình mưa, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho rằng trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Trị.

Riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Trị và phía Bắc Cao nguyên Trung Bộ có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%; các khu vực khác phổ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh trên đất liền, hoạt động dải hội tụ nhiệt đới, các hình thế hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Trung Bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động dân sinh và sản xuất. Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

"Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ," ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

TẢnh minh họa. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Trong tháng 7, trên khu vực Biển Đông đã xảy ra 2 cơn bão, trong đó, bão số 1 (có tên quốc tế là Maysak) đi vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh); bão số 2 (có tên quốc tế là Noul) đổ bộ vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiều trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ, tập trung nhiều ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 12-14/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 -38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra 3 đợt nắng nóng vào các ngày từ ngày 7-8/7, 14-23/7, 26-27/7 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có một số ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C.

Cũng trong tháng 7, tại khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện 6 đợt mưa. Đáng chú ý là đợt mưa từ ngày 27-31/7 tại khu vực có ngày xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-160mm, có nơi trên 200mm, đặc biệt tại Quảng Hà (Quảng Ninh) có tổng lượng mưa là 355mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xảy ra 4 đợt mưa; Duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra 3 đợt mưa. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã xảy ra nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to. Một số trạm khí tượng đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và giá trị tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử./.

Từ ngày 24/7, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần Dù có phương tiện chống nắng, nhưng người lao động không nên làm việc kéo dài lúc trời nắng nóng; cứ sau 1-2h, phải vào chỗ mát nghỉ tầm 10 phút để giúp cơ thể hạ nhiệt, tránh tình trạng bị sốc nhiệt.