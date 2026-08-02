Toàn cảnh thế giới: Israel cảnh báo trước khả năng Mỹ tấn công toàn diện Iran

Israel đã nâng mức cảnh báo và đặt các lực lượng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến gần tới quyết định nối lại chiến dịch tấn công quân sự vào Iran.

Bản tin 60s toàn cảnh của Báo Điện tử VietnamPlus tuần này có những nội dung chính sau:

Israel nâng mức cảnh báo trước khả năng Mỹ tấn công Iran.

Nga tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự và nhà máy quốc phòng tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho rằng sự cố cháy tàu ở Ai Cập liên quan đến xung đột Trung Đông.

Tổng thống Ukraine tuyên bố Mỹ cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq họp khẩn.

Khẩn trương cứu hộ động đất trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Nhật Bản./.

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