Nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới

Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên thế giới trong những ngày đầu tháng 8, với nhiệt độ tăng cao tại Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và buộc chính quyền các nước ban hành hàng loạt cảnh báo khẩn cấp.

Tại Mỹ, Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cho biết một "vòm nhiệt" đang bao phủ phần lớn khu vực miền Tây, từ bang Arizona đến Montana, khiến nhiệt độ tại nhiều nơi tiến sát hoặc vượt các mức kỷ lục. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài, uống đủ nước và tránh các hoạt động ngoài trời.

Chiều 1/8 (giờ Mỹ), thành phố Las Vegas ghi nhận mức nhiệt 46 độ C, cao nhất từ đầu năm và chỉ thấp hơn 1 độ C so với kỷ lục trong ngày.

Phoenix được dự báo lên tới 47 độ C, trong khi El Centro (bang California) có thể đạt mức kỷ lục 48 độ C. Ngay cả bang Montana ở phía Bắc cũng chứng kiến nền nhiệt khoảng 40 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo nguy hiểm không chỉ đến từ nhiệt độ ban ngày mà còn do nền nhiệt ban đêm vẫn dao động 32-34 độ C, khiến cơ thể không có đủ thời gian phục hồi sau khi tiếp xúc với nắng nóng kéo dài.

Nắng nóng kết hợp với tình trạng khô hạn làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng trên khắp miền Tây nước Mỹ. Bang Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi gió mạnh và nhiệt độ cao khiến nhiều đám cháy lan rộng.

Chính quyền bang cũng cấm hầu hết hoạt động đốt ngoài trời và đốt phục vụ nông nghiệp đến hết tháng 9. Hiện khoảng 808km2 rừng tại bang này đang bốc cháy trong 12 vụ cháy lớn.

Tại bang Oregon và phần lớn miền Nam California, giới chức cũng phát đi cảnh báo cháy rừng ở mức cao do độ ẩm không khí giảm xuống mức rất thấp.

Tại châu Âu, tình hình cháy rừng có dấu hiệu hạ nhiệt ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, song vẫn diễn biến phức tạp tại Hy Lạp.

Ở Tây Nam nước Pháp, khoảng 198.000 người đã được phép trở về nhà sau khi đám cháy lớn gần Bordeaux được khống chế trong phạm vi khoảng 420 km vuông rừng thông. Dù vậy, lực lượng cứu hỏa cảnh báo đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn do còn nhiều điểm nóng âm ỉ dưới lòng đất.

Trong khi đó, Hy Lạp đang trở thành tâm điểm mới của cuộc khủng hoảng cháy rừng. Gió mạnh đã làm bùng phát nhiều đám cháy mới tại khu nghỉ dưỡng ven biển Porto Germeno, phía Tây thủ đô Athens, buộc hàng trăm người phải sơ tán bằng đường biển và nhiều làng mạc tiếp tục nhận lệnh di dời khẩn cấp. Gần 500 lính cứu hỏa cùng máy bay và trực thăng chữa cháy đang được huy động để khống chế ngọn lửa.

Theo Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980. Nhiệt độ tăng cao cùng hạn hán kéo dài đang khiến thảm thực vật khô kiệt, khiến các vụ cháy rừng bùng phát và lan rộng nhanh hơn.

Tại châu Á, Hàn Quốc tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Cơ quan Khí tượng nước này dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày 2/8 có thể lên tới 39 độC, đặc biệt tại các tỉnh Nam Jeolla và Nam Gyeongsang. Độ ẩm cao khiến cảm giác nóng bức càng nghiêm trọng hơn, nhất là tại khu vực thủ đô Seoul và miền Trung. Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời và bổ sung đủ nước để tránh mất nước./.