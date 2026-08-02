Sơn La: Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ 3 trẻ em bị mưa lũ cuốn trôi

Khoảng 8 giờ, ngày 2/8, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ 3 người bị mưa lũ cuốn trôi ở xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Trước đó, chiều 1/8, trên địa bàn xã Gia Phù xảy ra mưa lũ gây thiệt hại về hoa màu và sạt lở đường giao thông. Đến khoảng 19 giờ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã nhận được thông tin của nhân dân về việc phát hiện 1 xe môtô mắc kẹt dưới suối tại khu vực bản Chèo Bau.

Đến khoảng 20 giờ, gia đình ông T.A.S, trú tại bản Chèo Bau đến nhận chiếc xe và báo cáo có con gái là cháu T.T.L điều khiển xe máy chở 2 em đi lên nương nhưng chưa trở về. Ngay sau đó, xã đã tăng cường lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến suối và các khu vực lân cận.

Đến khoảng 21 giờ, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu T.T.N (sinh năm 2021) tại vị trí cách nơi phát hiện xe máy khoảng 1km.

Đến hơn 22 giờ, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm thi thể của nạn nhân T.T.L (sinh năm 2012), cách nơi phát hiện xe máy khoảng hơn 2km.

Ngoài ra, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn; địa phương huy động khoảng 125 người gồm lực lượng Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Công an, Dân quân tự vệ xã Gia Phù và nhân dân các bản Chèo Bau, Suối Cấy, Suối Thịnh, Nà Lạnh tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 8 giờ, ngày 2/8, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại là cháu T.T.T (sinh năm 2023), cách vị trí xe máy khoảng 4km.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) tiến hành san gạt đất đá để người và các phương tiện lưu thông thuận lợi, đảm bảo an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong ngày 1/8, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài, tại Km 29+150 thuộc tỉnh lộ 103, địa phận bản Nà Cài, xã Yên Sơn đã xảy ra sạt lở taluy dương, khối lượng khoảng gần 100m3 đất, đá xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các lực lượng tại chỗ của xã Yên Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác khắc phục; Đồn Biên phòng Chiềng On (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cũng cử 12 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự, Dân quân tự vệ xã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành san gạt đất đá để người và các phương tiện lưu thông thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, từ ngày 2-3/8, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp; đồng thời, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng trong khu dân cư, ách tắc giao thông. Do đó, chính quyền các địa phương và nhân dân cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo, diễn biến thời tiết và chủ động phòng tránh để giảm tối đa mức độ các thiệt hại./.

Mưa lũ khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích tại Sơn La Tối 1/8, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị cuốn trôi, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, do trời tối, địa hình hiểm trở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.