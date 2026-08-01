Quảng Trị hủy các bài thi do vi phạm với 5 thí sinh trong vụ tố cáo tiêu cực

Chiều 1/8, theo Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo tiêu cực thi cử.

Cụ thể, ngày 31/7, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Trong số đó, có đủ căn cứ xác định vi phạm Quy chế thi đối với 6 thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Căn cứ kết quả xác minh và đề nghị xử lý của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm theo quy định tại khoản 2, Điều 55; khoản 3, khoản 7 Điều 57 đối với 5 thí sinh và đã thông báo trực tiếp cho các phụ huynh, thí sinh liên quan.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý 1 thí sinh còn lại.

Đối với cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, điều tra. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành xử lý theo Quy chế thi và theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó như TTXVN đã đưa tin, vào ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc tố cáo tiêu cực thi cử tại Trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị về việc tại Hội đồng thi này đã có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc vi phạm quy chế thi tại Quảng Trị Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 giáo viên liên quan vụ vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), đồng thời tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

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