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Các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược nào được cấp học bổng?

Có 78 ngành thuộc chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được cấp học bổng theo Nghị định 179.

Phạm Mai
(Ảnh: TTXVN)
(Ảnh: TTXVN)

Theo danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 78 ngành thuộc chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được cấp học bổng theo Nghị định 179.

Danh sách này được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kèm theo dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Theo quy định tại Nghị định 179, mức học bổng dành cho chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược là 3,7 triệu đồng/tháng với trình độ đại học; 5,5 triệu đồng/tháng với trình độ thạc sỹ và 7,4 triệu đồng/tháng với trình độ tiến sỹ.

Danh sách 78 ngành như sau:

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(Vietnam+)
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