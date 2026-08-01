Danh mục 51 ngành khoa học cơ bản được cấp học bổng theo Nghị định 179

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 51 ngành khoa học cơ bản áp dụng mức học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP kèm theo dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Theo quy định tại Nghị định 179, có ba nhóm chương trình đào tạo được nhận học bổng gồm: chương trình đào tạo tài năng; chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản; chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Mỗi chương trình có mức học bổng khác nhau. Mức học bổng dành cho chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng/tháng với trình độ đại học; 6,3 triệu đồng/tháng với trình độ thạc sỹ và 8,4 triệu đồng/tháng với trình độ tiến sỹ.

Đối tượng nhận học bổng với trình độ đại học là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được xét tuyển thẳng hoặc thí sinh nằm trong tốp 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo.

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(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố 55 ngành đào tạo được nhận học bổng Chính phủ Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố danh sách 55 chương trình đào tạo sẽ được nhận chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

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