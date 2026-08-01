Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao nhất theo nhóm ngành

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP thống nhất trên phạm vi cả nước đối tượng nhận học bổng.

Bên cạnh các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được xét tuyển thẳng, Nghị định 179 quy định thí sinh nằm trong tốp 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học.

Theo dự thảo, việc xác định nhóm 30% thí sinh có điểm cao nhất được thực hiện riêng đối với từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi cả nước, trên cơ sở dữ liệu thí sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển chung của năm tuyển sinh.

Tập thí sinh của từng nhóm ngành gồm toàn bộ thí sinh được xác định trúng tuyển vào chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành đó, có kết quả hợp lệ về điểm thi môn Toán và điểm thi hai môn thuộc tổ hợp xét gồm hai trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

Mỗi thí sinh chỉ được tính một lần theo chương trình đào tạo trong nhóm ngành mà thí sinh trúng tuyển cuối cùng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Điểm xếp hạng của thí sinh được tính bằng điểm môn Toán cộng với điểm thi hai môn thuộc tổ hợp xét gồm hai trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Điểm từng môn tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm cộng và điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả đánh giá khác.

Đối với từng nhóm ngành g, gọi N(g) là số lượng thí sinh có dữ liệu hợp lệ, số lượng tối đa thí sinh thuộc nhóm không vượt quá 30%, ký hiệu K(g) được xác định theo công thức: K(g) = phần nguyên của {0,30 x N(g)}.

Thí sinh trong từng nhóm ngành được sắp xếp từ cao xuống thấp. Trường hợp các thí sinh cùng một mức điểm mà tổng toàn bộ thí sinh cùng điểm đưa vào nhóm xét nhận học bổng làm tổng số vượt K(g) thì toàn bộ thí sinh tại mức điểm đồng hạng đó không thuộc nhóm được hưởng học bổng; không sử dụng tiêu chí phụ để lựa chọn một phần số thí sinh cùng mức điểm.

Ngưỡng điểm của nhóm ngành, ký hiệu T(g), là mức điểm thấp nhất của nhóm thí sinh được xác định theo cách trên. Mức điểm áp dụng để xét hưởng học bổng của nhóm ngành, ký hiệu H(g) bằng mức cao hơn giữa 22,5 điểm và T(g) theo công thức: H(g) = max {22,5; T(g)}.

Trường hợp K(g) bằng 0 hoặc không xác định được T(g) do toàn bộ thí sinh cùng vượt mức K(g) thì không có thí sinh thuộc nhóm không vượt quá 30% theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 179./.

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