Tại Nghị quyết số 205/NQ-CP ngày 1/8/2026, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án số 576/ĐA-UBND về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Khu trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đề án nêu rõ việc thành lập thành phố Bắc Ninh nhằm xây dựng một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đồng bộ, hiện đại; phát triển chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Theo Đề án, tỉnh Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75km2, quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã.

Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước, quốc tế...

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đô thị thông minh theo hướng lấy dữ liệu và chuyển đổi số làm nền tảng, đồng thời phấn đấu nằm trong Top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu, góp phần xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, đóng góp một phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Doanh nghiệp hoạt động tại Bắc Ninh được hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Bắc Ninh phát triển đô thị thông minh trên địa bàn theo hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cốt lõi, lấy người dân làm trung tâm; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, bảo đảm môi trường sống an toàn, tiện nghi, tăng hiệu quả quản lý đô thị và năng lực cạnh tranh của tỉnh theo định hướng phát triển bền vững.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện cơ chế điều phối cấp tỉnh và thiết lập mô hình quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu; vận hành hiệu quả hệ thống giám sát, điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh và tại các đô thị trọng điểm khi đủ điều kiện.

Bắc Ninh tích hợp nội dung đô thị thông minh vào các cấp độ quy hoạch đô thị; từng bước thiết lập, vận hành Mô hình thông tin đô thị (CIM) phục vụ phân tích, hỗ trợ ra quyết định và quản lý phát triển đô thị, hướng tới tích hợp vào bản sao số đô thị (Digital Twin).

Thời gian tới, Bắc Ninh phát triển đồng bộ hạ tầng số và các dịch vụ tiện ích đô thị thông minh; ưu tiên phát triển về y tế, chăm sóc sức khỏe, quản lý môi trường, nước thải, rác thải, cấp nước, giao thông và các lĩnh vực thiết yếu; bảo đảm trung lập công nghệ, khả năng mở rộng.

Cùng đó, xây dựng và triển khai Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm khả năng tương tác, tuân thủ Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh quốc gia; áp dụng nguyên tắc API mở, mô hình dữ liệu chung theo quy định và hướng dẫn có liên quan.

Bên cạnh thiết lập, áp dụng đồng bộ biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phân loại và bảo vệ dữ liệu, xác định cấp độ an toàn hệ thống; lồng ghép yêu cầu “an toàn ngay từ khâu thiết kế” trong các dự án đô thị thông minh sử dụng vốn nhà nước, Bắc Ninh nghiên cứu phát triển đô thị thông minh tỉnh nằm trong TOP 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu, phát triển theo định hướng lấy con người làm trung tâm./.

Bắc Ninh đặt mục tiêu vào Top 50 đô thị thông minh toàn cầu Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, đóng góp một phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

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