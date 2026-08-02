Các địa phương Việt Nam-Lào mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 31/7, tại tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai của Việt Nam và tỉnh Bokeo của Lào. Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu tỉnh Bokeo do Thiếu tướng Penkham Boutchanpheng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bokeo, làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự hội đàm còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan của hai tỉnh.



Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo cho nhau về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh, đồng thời thảo luận về phương hướng hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới.



Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Giang khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công bồi đắp.

Trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.



Các đại biểu hai tỉnh Bokeo và Lào Cai chụp ảnh lưu niệm tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đồng chí Hoàng Giang cũng khái quát về tình hình tỉnh Lào Cai mới sau khi hợp nhất với tỉnh Yên Bái từ ngày 1/7/2025. Tỉnh Lào Cai mới có diện tích tự nhiên hơn 13.200 km2, quy mô dân số gần 1,8 triệu người thuộc 34 dân tộc anh em, đóng vai trò cầu nối quan trọng kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc thông qua Hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh tăng 9,01%; thu ngân sách nhà nước dự kiến vượt 11.000 tỷ đồng. Hiện tỉnh Lào Cai đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng chiến lược, như tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Cảng hàng không Sa Pa, các ga vận tải... nhằm tạo động lực cho phát triển và tăng cường kết nối quốc tế.



Về phần mình, Thiếu tướng Penkham Boutchanpheng nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam là tài sản vô giá, không gì có thể so sánh và không gì có thể chia cắt được. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào luôn được vun đắp và đã ngấm sâu vào máu thịt, luôn được tăng cường, phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược sâu rộng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bokeo cũng điểm lại tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng-an ninh của tỉnh Bokeo; đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh, giáo dục và đào tạo.



Đánh giá cao những kết quả phát triển của tỉnh Bokeo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Giang nhận định tỉnh Bokeo là địa phương có nhiều lợi thế địa - kinh tế, là cửa ngõ phía Bắc của Lào kết nối với Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.



Với thế mạnh phát triển về thương mại, vận tải, nông nghiệp, du lịch và thương mại biên giới, tỉnh Bokeo có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên xây dựng các chương trình hợp tác thực chất, phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.



Tâm điểm của cuộc hội đàm là Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2026 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Bokeo. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn đại biểu cấp tỉnh để tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và thúc đẩy các dự án hợp tác.



Trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ tỉnh Bokeo 5 tỷ đồng để xây dựng một trường Trung học phổ thông tại huyện Houayxay - dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1 triệu USD. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ mang tên “Công trình hợp tác hữu nghị Lào Cai - Bokeo,” trở thành biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết và hợp tác giữa hai địa phương.



Trong lĩnh vực giáo dục, trong năm học 2026-2027, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp nhận 15 học sinh của tỉnh Bokeo sang học tiếng Việt trước khi vào học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động gặp và thăm hỏi các học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam và của Lào.



Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng thông qua việc gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh, góp phần giữ vững an ninh và trật tự để phục vụ phát triển.



Bên cạnh thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, lãnh đạo hai tỉnh nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như cải cách hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư, thương mại, vận tải, nông nghiệp, du lịch, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, y tế, văn hóa, giao lưu giữa thanh niên và nhân dân hai nước.



Hai bên khẳng định sẽ duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các sở, ngành của hai tỉnh, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp hai tỉnh để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.



Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai của Việt Nam và tỉnh Bokeo của Lào lần này đã tiếp tục khẳng định truyền thống hữu nghị giữa hai tỉnh, đồng thời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai địa phương trong việc cụ thể hóa chính sách hợp tác giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung, cũng như giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Bokeo nói riêng.

Đây sẽ là tiền đề quan trọng để hai tỉnh khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên, tăng cường kết nối và phát triển, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiệu quả và bền vững./.

Thúc đẩy hợp tác Y học Quân sự Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu và hiệu quả Từ năm 1954 đến nay, Học viện Quân y Việt Nam đã đào tạo giúp Lào 322 bác sỹ đại học, 67 thạc sỹ, 10 tiến sỹ, 43 bác sỹ chuyên khoa 1 và 2 cùng hàng trăm kỹ thuật viên và cử nhân dược.