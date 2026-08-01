'Ngày hành động vì xã xã hội chủ nghĩa' đầu tiên của xã Thư Lâm

Ngay sau chương trình khởi động, sáng 1/8, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân hưởng ứng Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển-Vì hạnh phúc của nhân dân,” đưa các mục tiêu xây dựng xã xã hội chủ nghĩa thành những công trình, phần việc cụ thể tại cơ sở.

Hoạt động được triển khai tại 34 thôn cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, với sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là “Ngày hành động vì xã xã hội chủ nghĩa” đầu tiên của Thư Lâm.

Các lực lượng tập trung vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, khơi thông mương, rãnh thoát nước; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa và khu sinh hoạt cộng đồng; trồng, chăm sóc cây xanh, hoa ven đường.

Cùng với đó, các thôn, cơ quan, đơn vị triển khai những phần việc phù hợp như hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt; chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế.

“Ngày hành động vì xã xã hội chủ nghĩa” sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng, gắn với các chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Mỗi thôn đăng ký ít nhất một công trình, phần việc; mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất một mô hình; mỗi cán bộ, đảng viên có ít nhất một việc làm vì nhân dân.

Trước đó, ngày 31/7, xã Thư Lâm tổ chức Chương trình khởi động triển khai xây dựng xã xã hội chủ nghĩa; phát động phong trào thi đua “Đoàn kết-Đổi mới-Hành động-Vì hạnh phúc của nhân dân” và Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển-Vì hạnh phúc của nhân dân."

Đến thời điểm khởi động, địa phương đã lựa chọn 96 công trình, phần việc thuộc nhiều nhóm nội dung, trong đó, nhóm vệ sinh môi trường có 34 công trình, phần việc; hạ tầng và không gian sống có 26; văn hóa-xã hội có 14; đổi mới phương thức hoạt động có 9; chuyển đổi số, khoa học và công nghệ có 5; an sinh xã hội có 4; phát triển kinh tế có 2; quốc phòng, an ninh có 2 công trình, phần việc.

Các công trình được xác định theo yêu cầu cụ thể, thiết thực và có khả năng đánh giá kết quả. Việc lựa chọn phần việc xuất phát từ nhu cầu tại địa bàn, để người dân tham gia xác định nhiệm vụ, trực tiếp thực hiện, giám sát và thụ hưởng kết quả.

Xã Thư Lâm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm Phạm Trọng La cho biết mục tiêu trước mắt là tạo ra những thay đổi cụ thể theo từng tuần, từng tháng. Những thay đổi có thể bắt đầu từ việc nhỏ nhưng phải được người dân nhìn thấy, ghi nhận và cảm nhận trong đời sống.

Theo ông Phạm Trọng La, xây dựng xã xã hội chủ nghĩa không phải công việc riêng của chính quyền. Mỗi đóng góp, ý tưởng hoặc sáng kiến của người dân đều góp phần vào kết quả chung.

Chiến dịch 100 ngày vì vậy được tổ chức theo hướng huy động sự tham gia chủ động của từng thôn, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Việc triển khai mô hình được thực hiện theo Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa và Quyết định số 3489/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đề án triển khai thí điểm.

Thư Lâm và Phúc Thịnh là hai xã được thành phố lựa chọn thực hiện thí điểm. Mô hình gồm 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí định lượng cùng hai tiêu chí tổng hợp về sự hài lòng, hạnh phúc của người dân.

Qua rà soát, Thư Lâm đã đạt và cơ bản đạt 34 trong tổng số 54 tiêu chí. 20 tiêu chí còn lại tập trung vào các lĩnh vực cần nguồn lực lớn như quy hoạch, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và nâng cao năng lực quản trị.

Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết địa phương xác định xây dựng xã xã hội chủ nghĩa là cơ hội để đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị, phát huy truyền thống đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển. Một trong những nhiệm vụ được Thư Lâm ưu tiên là chuyển đổi từ tư duy quản lý sang quản trị và phục vụ. Cán bộ được yêu cầu giải quyết công việc đúng quy định, nhanh, đến cùng và có trách nhiệm với người dân.

Với địa bàn rộng, dân số đông trong khi số lượng cán bộ có hạn, địa phương xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để tăng khả năng tiếp cận chính quyền. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục thuận tiện hơn.

Bên cạnh Chiến dịch 100 ngày và Ngày hành động hằng tháng, Thư Lâm triển khai Cuộc thi “Sáng kiến Thư Lâm - Chung tay xây dựng xã xã hội chủ nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân." Các sáng kiến có tính mới, khả thi sẽ được lựa chọn thí điểm, đánh giá hiệu quả, cập nhật vào bộ dữ liệu sáng kiến và xem xét nhân rộng.

Sau ngày ra quân đầu tiên, các công trình, phần việc tiếp tục được tổ chức theo tiến độ, gắn với kiểm tra, đánh giá và công khai kết quả. Thư Lâm đặt yêu cầu mỗi ngày có thêm một chuyển biến, mỗi địa bàn có thêm một việc làm thiết thực, mỗi cán bộ có thêm một hành động phục vụ nhân dân; qua đó từng bước đưa các tiêu chí xây dựng xã xã hội chủ nghĩa vào đời sống./.

Khởi động 100 ngày hành động xây dựng xã "Xã hội chủ nghĩa" Xây dựng xã "Xã hội chủ nghĩa" là cơ hội để địa phương đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị, phát huy truyền thống đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển.