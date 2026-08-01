Trình diễn, chế biến bún kèn Hà Tiên: Lan tỏa tinh hoa ẩm thực Nam Bộ

Chiều tối 1/8, trong khuôn khổ Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ (phường Long Xuyên, An Giang) các đầu bếp An Giang tổ chức trình diễn, chế biến bún kèn Hà Tiên.

Hơn 200 tô bún kèn Hà Tiên nóng hổi được chế biến ngay tại chỗ và phục vụ miễn phí, giúp nhiều thực khách lần đầu thưởng thức đặc sản mang đậm hương vị biển của vùng đất Hà Tiên (An Giang).

Khoảng 5 giờ chiều, khu vực trình diễn bún kèn Hà Tiên đông kín người chờ thưởng thức. Mùi thơm của sả, nghệ, nước cốt dừa hòa quyện cùng vị ngọt của cá biển lan tỏa từ nồi nước lèo đang sôi khiến nhiều du khách tò mò theo dõi từng công đoạn chế biến.

Đầu bếp Lê Minh Khoa (bếp trưởng Nhà hàng Khoa Trí An Giang) cho biết bún kèn là món ăn quen thuộc của cư dân vùng biển Hà Tiên. Để nấu đúng hương vị truyền thống, khâu chế biến cá mất nhiều thời gian bởi cá phải được tách bỏ hoàn toàn xương, chỉ lấy phần thịt rồi giã nhuyễn trước khi xào với sả, ớt và nghệ.

Nguyên liệu chính của bún kèn là các loại cá biển như: cá biển bạc má, cá ngân, cá nhồng, cá lóc. Nhưng cá ngân là ngon nhất do có nạc nhiều, thịt béo, ít xương.

Nước lèo (nước dùng) được nấu từ cá với nước dảo dừa, nêm gia vị vừa phải rồi mới cho nước cốt dừa vào để tạo độ béo thanh. Dầu điều, nghệ tươi cho vào sau cùng để tạo màu vàng óng đẹp mắt cho nước lèo.

Đầu bếp xào thịt cá với sả, nghệ và nước cốt dừa công đoạn tạo nên hương vị đặc trưng của bún kèn Hà Tiên. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Người nấu phải canh lửa vừa, nêm gia vị hài hòa để nước lèo có vị béo nhưng không ngấy, thơm mùi dừa nhưng vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng của cá. Mỗi tô bún là sự kết hợp của nhiều công đoạn tỉ mỉ và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Một tô bún kèn Hà Tiên hoàn chỉnh gồm bún tươi, nước lèo cá béo thơm cùng các loại rau ăn kèm như giá sống, đu đủ bào sợi, dưa leo, rau thơm, húng quế và tôm khô giã nhuyễn. Khi thưởng thức, thực khách có thể thêm chút chanh, vài lát ớt tươi hoặc ít nước mắm để hương vị thêm đậm đà.

Tại khu vực phục vụ miễn phí, đông đảo người dân và du khách chăm chú theo dõi các đầu bếp An Giang trình diễn từng công đoạn chế biến bún kèn Hà Tiên. Ngay sau khi hoàn thành, những tô bún kèn nóng hổi được phục vụ tận tay thực khách.

Chị Nguyễn Thị Hồng, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đây là lần đầu được thưởng thức bún kèn ngay tại An Giang.

“Tôi thích nhất là nước dùng béo nhẹ từ nước cốt dừa nhưng không ngấy, vị cá rất thơm và ngọt tự nhiên. Ăn cùng rau sống, đu đủ bào và chút chanh tạo cảm giác rất thanh,” chị Hồng chia sẻ.

Anh Trần Đức Tài (phường Long Xuyên) cho rằng việc đưa các món ăn đặc sản địa phương đến trình diễn và phục vụ miễn phí là cách quảng bá rất hiệu quả.

Người dân và du khách không chỉ được thưởng thức món ăn, mà còn có cơ hội trực tiếp quan sát các nghệ nhân thực hiện từng công đoạn chế biến, từ khâu sơ chế cá, nấu nước lèo đến bày trí tô bún hoàn chỉnh. Qua đó, mọi người hiểu hơn sự công phu, tỉ mỉ để tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, bên cạnh việc giới thiệu hàng trăm loại bánh dân gian đặc sắc của Nam Bộ, ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ còn dành không gian để các nghệ nhân trình diễn chế biến nhiều món ăn truyền thống nổi tiếng của các địa phương.

Hoạt động này giúp người dân và du khách không chỉ thưởng thức mà còn hiểu hơn về giá trị văn hóa, lịch sử và sự khéo léo của những người gìn giữ nghề ẩm thực dân gian./.

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