Rủi ro cho kinh tế Mỹ khi giá xăng tăng trở lại

Giá xăng tại Mỹ lại tăng cao do xung đột tại Trung Đông, gây ra những khó khăn cho người tiêu dùng, nhưng sự hỗ trợ đáng kể từ các khoản hoàn thuế liên bang như trong đợt giá nhiên liệu tăng vọt trước đó đã không còn. Điều này gây rủi ro cho kinh tế Mỹ, sau khi chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong quý trước.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ, giá xăng trung bình đã tăng hơn 50% trong những tháng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, lên đến 4,56 USD/gallon vào tháng 5/2026. Trong khoảng thời gian đó, các khoản hoàn thuế mà người Mỹ đã nhận được được tăng lên nhờ Đạo luật To và Đẹp.

Theo dữ liệu của Sở Thuế vụ, khoản tiền hoàn thuế trung bình năm nay tăng 11,5% lên 3.276 USD. Nhiều nhà kinh tế đã chỉ ra rằng các khoản thanh toán đó đã giúp giảm bớt cú sốc năng lượng.

Nhưng hiện tại giá xăng đã quay trở lại mức trên 4 USD/gallon, trong bối cảnh xung đột leo thang sau khi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6/2026 đổ vỡ. Trong khi đó, người tiêu dùng đã phải chịu gánh nặng chi phí thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác.

Theo ông Tim Quinlan, nhà kinh tế cấp cao tại ngân hàng Wells Fargo & Co, với phần lớn tiền hoàn thuế đã được sử dụng, lần này, họ sẽ phải dùng đến tiền tiết kiệm hoặc tìm cách khác để chi trả cho các hóa đơn nhiên liệu tốn kém hơn.

Số liệu GDP quý 2 năm 2026 được công bố tuần qua cho thấy người Mỹ vẫn tiếp tục mua sắm dù lạm phát tháng 5/2026 cao nhất trong 3 năm. Chi tiêu tiêu dùng điều chỉnh theo lạm phát đã tăng với tốc độ mạnh hơn dự kiến là 3,2%.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm tại Mỹ trong tháng 6/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022. Một chỉ số quan trọng về tâm lý người tiêu dùng đã được cải thiện phần nào trong tháng 7/2026, nhưng vẫn ở mức thấp kỷ lục.

Ông Oliver Allen, nhà kinh tế cấp cao về Mỹ tại công ty nghiên cứu kinh tế độc lập Pantheon Macroeconomics, cho rằng đà tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng như hiện nay rất khó có thể được duy trì./.

Thị trường năng lượng: Giá xăng tại Mỹ có nguy cơ phá đỉnh trong mùa Hè Tính đến ngày 20/5, giá xăng trung bình của Mỹ đã chạm mốc 4,56 USD/gallon, tăng hơn 1,40 USD so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 50% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026.

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