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Ukraine tung đòn tập kích hàng trăm UAV đánh thẳng vào loạt tỉnh thành Nga

Rạng sáng 2/8, Ukraine phát động một trong những đợt tấn công lớn nhất năm khi phóng hơn 600 UAV vào nhiều khu vực của Nga khiến điện Kremlin phải kích hoạt báo động phòng không diện rộng và khẩn cấp.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine thực hiện vụ tấn công UAV ồ ạt vào Nga

Cháy phà ở Indonesia khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích

Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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