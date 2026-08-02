Thế giới

Châu Âu

Ukraine đề nghị UAE hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng hải Biển Đen

Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị UAE hỗ trợ bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải ở Biển Đen trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tiếp tục bị gián đoạn do phong tỏa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan hôm 1/8, với nội dung chính là tình hình phong toả cảng Biển Đen của Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh UAE có thể hỗ trợ Ukraine về an ninh cho các tuyến đường hàng hải ở Biển Đen.

Ông nói: "Chúng tôi vừa thảo luận về cách UAE có thể giúp chúng tôi ở châu Âu, trong khu vực Biển Đen. Điều này liên quan đến an ninh lương thực và an ninh các tuyến hàng hải."

Hiện tại, Nga đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào các cảng của Ukraine ra Biển Đen, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu lượng thực của nước này. Tình hình rất đáng lo ngại do Ukraine là một nhà xuất khẩu ngũ cốc quan trọng trên thế giới.

Hãng thông tấn chính thức của UAE, WAM, cũng đưa tin về cuộc điện đàm giữa hai tổng thống, song không đề cập đến an ninh hàng hải.

WAM lưu ý, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa hai nước "trong nhiều lĩnh vực phù hợp với lợi ích chung trong khuôn khổ quan hệ đối tác kinh tế toàn diện."

WAM cho biết thêm, ông Zelenskyy đã cảm ơn nhà lãnh đạo UAE vì việc ông Mohammed bin Zayed Al Nahyan tham gia các hoạt động trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine và sự quan tâm của ông đến các khía cạnh nhân đạo của cuộc chiến./.

(Vietnam+)
#Ukraine #UAE #Cảng Biển Đen #Nga #Hợp tác quốc tế #An ninh hàng hải #phong tỏa #an ninh lương thực Nga UAE Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tặng quà lưu niệm lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: TTXVN phát).

Nhịp cầu báo chí, lý luận Việt Nam-Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 29/7-5/8, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã có các cuộc tiếp xúc với các đối tác trong lĩnh vực báo chí, học thuật và xuất bản.

Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Đức bổ nhiệm 3 vị trí nội các mới

Các bộ trưởng mới sẽ phải chờ thêm một thời gian mới có thể tuyên thệ trước Quốc hội; Lễ tuyên thệ dự kiến diễn ra tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội sau kỳ nghỉ Hè, tức vào tháng 9.