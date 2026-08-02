Ukraine đề nghị UAE hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng hải Biển Đen

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan hôm 1/8, với nội dung chính là tình hình phong toả cảng Biển Đen của Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh UAE có thể hỗ trợ Ukraine về an ninh cho các tuyến đường hàng hải ở Biển Đen.

Ông nói: "Chúng tôi vừa thảo luận về cách UAE có thể giúp chúng tôi ở châu Âu, trong khu vực Biển Đen. Điều này liên quan đến an ninh lương thực và an ninh các tuyến hàng hải."

Hiện tại, Nga đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào các cảng của Ukraine ra Biển Đen, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu lượng thực của nước này. Tình hình rất đáng lo ngại do Ukraine là một nhà xuất khẩu ngũ cốc quan trọng trên thế giới.

Hãng thông tấn chính thức của UAE, WAM, cũng đưa tin về cuộc điện đàm giữa hai tổng thống, song không đề cập đến an ninh hàng hải.

WAM lưu ý, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa hai nước "trong nhiều lĩnh vực phù hợp với lợi ích chung trong khuôn khổ quan hệ đối tác kinh tế toàn diện."

WAM cho biết thêm, ông Zelenskyy đã cảm ơn nhà lãnh đạo UAE vì việc ông Mohammed bin Zayed Al Nahyan tham gia các hoạt động trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine và sự quan tâm của ông đến các khía cạnh nhân đạo của cuộc chiến./.

Tàu chở 140.000 tấn dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở Biển Đen Vụ việc tàu chở dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại Biển Đen diễn ra trong bối cảnh rủi ro an ninh hàng hải toàn cầu đang gia tăng mạnh, đặc biệt sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.