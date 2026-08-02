Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga

Rạng sáng 2/8, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và giao thông vận tải ở nhiều khu vực của Nga. Tổng cộng hơn 600 máy bay không người lái cánh cố định đã tham gia cuộc tấn công này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai hướng bị tấn công nhiều nhất là miền Nam và miền Trung cùng lưu vực sông Volga. Máy bay không người lái đã bị vô hiệu hóa trên các vùng Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Saratov, Tambov và Tula, tỉnh Moskva, Crimea, Krasnodar Krai, và Biển Azov và Biển Đen.

Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong năm nay. Các máy bay không người lái của Ukraine bay ở nhiều độ cao khác nhau và không tập trung về thời gian.

Do đó thời gian báo động phòng không ở một số nơi, như Saratov, kéo dài từ 2-8h sáng giờ Moskva.

Đáng chú ý là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở hậu cần của Wildberries ở tỉnh Samara, nối dài thêm chuỗi tấn công vào nền tảng thương mại lớn nhất nước Nga này.

Tổng cộng 635 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine đã bị hệ thống phòng không đánh chặn trong cuộc tấn công nêu trên./.

Nga tuyên bố tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự, nhà máy quốc phòng tại Ukraine Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tập kích phối hợp quy mô lớn diễn ra vào đêm 29 sang ngày 30/7, đã đánh trúng các mục tiêu tại thủ đô Kiev, thành phố Lvov, cùng 5 tỉnh chiến lược của Ukraine.