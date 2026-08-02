Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Ngày 2/8, trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Armenia khóa mới, ông Nikol Pashinyan, lãnh đạo đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền của Armenia đã được bổ nhiệm lại làm Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi chính phủ của ông đệ đơn từ chức trong một động thái mang tính thủ tục được quy định trong Hiến pháp nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, sau khi đơn từ chức của Chính phủ Armenia được Tổng thống Vahagn Khachaturyan phê chuẩn, đảng Hợp đồng Dân sự nắm đa số Quốc hội Armenia đã đề cử ông Nikol Pashinyan làm ứng cử viên thủ tướng. Đề cử này cũng đã ngay lập tức được Tổng thống Khachaturyan chấp thuận.

Theo quy định của Armenia, trong vòng 5 ngày kể từ khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng sẽ trình danh sách đề xuất các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng lên Tổng thống.

Tổng thống có tối đa 3 ngày để ký sắc lệnh chính thức bổ nhiệm toàn bộ thành viên chính phủ mới hoặc chuyển danh sách lên Tòa án Hiến pháp nếu có tranh chấp. Toàn bộ quá trình thành lập nội các phải hoàn thành trong vòng 15 ngày.

Chương trình nghị sự của kỳ họp đầu tiên Quốc hội Armenia khóa IX bao gồm 8 vấn đề, trong đó có việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, người đứng đầu các ủy ban, cũng như những thay đổi về cơ cấu chính phủ.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng Sáu, đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền đã giành được 49,745% tổng số phiếu bầu, bỏ xa 2 đối thủ còn lại là Liên minh Armenia Mạnh mẽ (23,271%) và Liên minh Armenia (9,923%).

Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua đạt 58,9%, với 1.476.769 phiếu bầu được bỏ./.

Armenia tiến hành bầu cử quốc hội thường kỳ đầu tiên trong 9 năm qua Khảo sát cho thấy 32,4% số người được hỏi sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng Hợp đồng Công dân do Thủ tướng đương nhiệm Nikol Pashinyan lãnh đạo; trong khi đó 16,4% sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng Armenia Mạnh mẽ.