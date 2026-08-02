Ceuta dần trở lại bình thường sau cuộc khủng hoảng chưa từng có

Thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đang từng bước khôi phục hoạt động bình thường sau khi hứng chịu làn sóng khoảng 60.000 người di cư vượt biên trái phép từ Maroc, được xem là cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong lịch sử vùng lãnh thổ này.

Sau hơn 24 giờ phong tỏa, các cửa hàng và nhà hàng tại Ceuta đã mở cửa trở lại, dù hoạt động vẫn diễn ra thận trọng.

Chính quyền địa phương đã hủy các lễ hội thường niên mừng Đức Mẹ châu Phi (Virgin of Africa) - một quyết định hiếm thấy nhằm ưu tiên bảo đảm an ninh và ổn định tình hình.

Dọc tuyến đê chắn sóng, nơi hàng chục nghìn người di cư tràn vào thành phố trong tuần qua, lực lượng chức năng đã bắt đầu lắp đặt thêm các rào chắn để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một đợt vượt biên mới.

Tuy nhiên, giới chức cho biết vẫn còn một số người di cư lưu lại trên đường phố hoặc đang lẩn trốn tại nhà người thân, bạn bè.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã hỗ trợ Tây Ban Nha ngay từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát.

Theo bà, phần lớn người di cư đã được đưa trở lại Maroc và không có người nào từ Ceuta tiến vào lãnh thổ Tây Ban Nha hoặc các nước EU khác.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh EU cần tiếp tục tăng cường năng lực bảo vệ biên giới bên ngoài, đồng thời kêu gọi các nước thành viên đoàn kết trong ứng phó với tình trạng di cư bất hợp pháp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez khẳng định Paris không ủng hộ đề xuất đình chỉ tư cách thành viên Schengen của Tây Ban Nha.

Theo ông, hợp tác giữa hai nước trong kiểm soát biên giới vẫn diễn ra hiệu quả và việc loại Tây Ban Nha khỏi khu vực đi lại tự do "hoàn toàn không được đặt ra."

Trước đó, Italia thông báo tạm thời áp dụng trở lại kiểm soát biên giới đối với người đến từ Tây Ban Nha trong thời hạn một tháng sau cuộc khủng hoảng tại Ceuta.

Động thái này đã vấp phải phản ứng của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, người cho rằng đây là cách tiếp cận "ích kỷ," đồng thời khẳng định Madrid đã khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát biên giới tại Ceuta.

Khủng hoảng tại Ceuta cũng khiến nhiều nước châu Âu tăng cường cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện các tuyến di cư mới.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 1/8, Latvia đã tạm thời đóng cửa khẩu Pāternieki giáp Belarus với lý do kỹ thuật trong bối cảnh số vụ vượt biên trái phép tăng mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Latvia Jānis Dombrava khuyến cáo công dân không nên đến Belarus và kêu gọi những người đang ở nước này sớm trở về, đồng thời cáo buộc Minsk tiến hành một "cuộc tấn công hỗn hợp" thông qua việc sử dụng người di cư để gây sức ép lên EU.

Theo Lực lượng Biên phòng Latvia, từ đầu năm đến nay gần 9.000 người di cư đã bị ngăn chặn khi tìm cách vượt biên trái phép từ Belarus. Để tăng cường kiểm soát, Litva và Estonia đã cử lực lượng cảnh sát và biên phòng hỗ trợ Latvia. Trong khi đó, Đức và Ba Lan cũng tiếp tục duy trì kiểm soát tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn các đường dây đưa người di cư từ châu Phi và Trung Đông tiếp tục di chuyển sang Tây Âu.

Kể từ năm 2021, hàng nghìn người di cư đã vượt biên từ Belarus vào Ba Lan, Litva và Latvia.

Những nước này cáo buộc Belarus sử dụng dòng người di cư như một công cụ gây sức ép đối với EU, trong khi giới chức Estonia cảnh báo các mạng lưới buôn người đang tìm kiếm những tuyến đường mới hướng tới Bắc Âu sau khi các lộ trình truyền thống bị siết chặt./.

Vấn đề người di cư: Cuộc khủng hoảng tại Ceuta đẩy EU vào rạn nứt mới Italy đã quyết định tạm đình chỉ việc áp dụng Hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha, đóng các tuyến hàng hải giữa hai nước do lo ngại mất an ninh từ cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.