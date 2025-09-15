Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại tại Tây Ban Nha

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/9, các phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc đã nhóm họp tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, tiến hành đối thoại về các vấn đề kinh tế và thương mại.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết cuộc đàm phán diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này ở thủ đô Madrid.

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, trong khi dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc là Phó Thủ tướng Hà Lập Phong.

Theo giới chức Trung Quốc, phái đoàn nước này sẽ lưu lại Madrid cho tới ngày 17/9.

Trước đó, ngày 12/9, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong những ngày tới, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề như biện pháp thuế quan đơn phương của Mỹ, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và vấn đề liên quan đến hoạt động của nền tảng mạng xã hội TikTok tại Mỹ.

Về vấn đề TikTok, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu công ty ByteDance, chủ sở hữu của TikTok, bán nền tảng này cho người mua không phải người Trung Quốc với hạn chót là ngày 17/9, nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng.

Hôm 12/9, người phát ngôn của bộ này cũng khẳng định lập trường của Trung Quốc là rõ ràng và nhất quán, khẳng định nước này quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, đồng thời sẽ xử lý vấn đề này phù hợp với các quy định pháp luật liên quan./.

