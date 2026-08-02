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Nga ngăn chặn hàng loạt vụ tấn công ở miền Trung và Nam

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 hướng bị tấn công nhiều nhất là miền Nam và miền Trung cùng lưu vực sông Volga. Tổng cộng 635 thiết bị bay đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn.

Tâm Hằng-Đài Trang
Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)
Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Rạng sáng 2/8 theo giờ địa phương, Quân đội Nga đã ngăn chặn hàng trăm thiết bị bay không người lái trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự và giao thông vận tải ở nhiều khu vực của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 hướng bị tấn công nhiều nhất là miền Nam và miền Trung cùng lưu vực sông Volga.

Lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa nhiều thiết bị bay không người lái trên các vùng Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Saratov, Tambov và Tula, tỉnh Moskva, Krasnodar Krai, Biển Azov và Biển Đen. Tổng cộng 635 thiết bị bay đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn.

Đáng chú ý, những thiết bị này bay ở nhiều độ cao khác nhau vào nhiều khung giờ, khiến báo động phòng không ở một số nơi liên tục được đưa ra suốt từ 2-8h theo giờ Nga (tức 6-12h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Một trong các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở hậu cần của Wildberries ở tỉnh Samara. Lệnh hạn chế bay cũng đã được ban bố tại một số khu vực bị ảnh hưởng.

Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh một vụ nổ vừa xảy ra tối 1/8 tại một nhà hàng ở Quảng trường Kudrinskaya, trung tâm thủ đô Moskva, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố ngày 2/8, Thị trưởng thành phố Moskva Sergey Sobyanin tuyên bố đây là vụ tấn công khủng bố, đồng thời khẳng định thủ phạm "sẽ bị đưa ra công lý.".

Thị trưởng cho biết thêm các cơ quan thực thi pháp luật hiện đang xác định hoàn cảnh của vụ tấn công.

Trước đó, Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết thứ gây nổ là một thiết bị tự chế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#quân đội Nga #thiết bị bay không người lái Nga Ukraine
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