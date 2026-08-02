Iran phủ nhận tuyên bố của ông Trump về đề nghị dừng không kích

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran bác tuyên bố của ông Trump về đề nghị dừng không kích.

10 người thương vong trong vụ xả súng tại nhà hàng ở Mỹ.

Mỹ và Israel nêu điều kiện tạm hoãn tấn công Iran.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành