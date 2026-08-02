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Iran phủ nhận tuyên bố của ông Trump về đề nghị dừng không kích

Các nguồn tin quân sự Iran ngày 2/8 bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đã đề nghị Washington dừng các cuộc không kích, đồng thời gọi phát biểu này là "một lời nói dối mới".

Viết Thành
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Iran phủ nhận tuyên bố của ông Trump về đề nghị dừng không kích
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran bác tuyên bố của ông Trump về đề nghị dừng không kích.

10 người thương vong trong vụ xả súng tại nhà hàng ở Mỹ.

Mỹ và Israel nêu điều kiện tạm hoãn tấn công Iran.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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