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Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Israel nêu điều kiện tạm hoãn tấn công Iran

Theo hãng tin CBS News, Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tấn công chung, có thể diễn ra trong cuối tuần này, trong đó các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện là mục tiêu tiềm năng.

Bích Liên
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Tehran, Iran, hồi tháng 3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Tehran, Iran, hồi tháng 3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Israel đã đồng ý tạm hoãn mọi cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, với điều kiện đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột một cách nhanh chóng.

Sau khi ông Trump đe dọa sẽ tấn công Iran "rất mạnh" và được cho là đang cân nhắc các cuộc tấn công dữ dội mới, bao gồm cả các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng, lo ngại đã gia tăng về khả năng cuộc chiến có thể leo thang một lần nữa.

Theo hãng tin CBS News, Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tấn công chung, có thể diễn ra trong cuối tuần này, trong đó các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện là mục tiêu tiềm năng.

Trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump viết: "Mỹ đã sẵn sàng và chuẩn bị tấn công Iran, ở mức độ quân sự khủng khiếp, sức mạnh và năng lực chưa từng thấy kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai.”

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ tạm thời không tấn công. Ông viết: "Chúng tôi vừa được Iran và các nước Trung Đông khác yêu cầu tạm hoãn bất kỳ cuộc tấn công nào... tôi đã đồng ý hủy bỏ tấn công, với điều kiện có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.”

Theo Tổng thống Mỹ, thỏa thuận sẽ phải bao gồm việc “mở cửa ngay lập tức, hoàn toàn và toàn diện eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.” Ông cũng cho biết rằng Mỹ và Israel cam kết điều này.

Sau hơn 5 tháng giao tranh từ ngày 28/2, dường như cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết. Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng tái diễn trong những tuần gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Israel #Tấn công Iran #Xung đột tại Trung Đông Iran Israel Mỹ
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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