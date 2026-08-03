Tín hiệu tích cực đối với tiến trình phục hồi kinh tế của Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 2/8, Bộ trưởng Tài chính Syria Mohammed Yisr Barnieh cho biết Ngân hàng Thế giới (WB) đã đánh giá tích cực kết quả cải cách kinh tế của nước này trong năm tài khóa 2026, đồng thời quyết định tăng mức viện trợ không hoàn lại dành cho Syria trong năm tài khóa 2027.



Theo ông Barnieh, WB đã hoàn tất quá trình rà soát việc thực hiện các cam kết về chính sách và hiệu quả hoạt động (PPAs) của Syria theo Chương trình Chính sách tài chính phát triển bền vững (SDFP) thuộc Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA).



Theo kết quả đánh giá, Syria đã triển khai đạt yêu cầu các cam kết liên quan đến bảo đảm tính bền vững của nợ công, tăng cường quản lý nợ và nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công. Trên cơ sở đó, WB quyết định phân bổ cho Syria khoản hỗ trợ khuyến khích theo cơ chế của SDFP trong tài khóa 2027, qua đó tăng tổng mức viện trợ không hoàn lại từ IDA dành cho nước này.



Bộ trưởng Barnieh cho rằng kết quả trên phản ánh nỗ lực của Chính phủ Syria trong việc cải thiện quản lý tài chính công, tăng cường minh bạch và thúc đẩy các cải cách nhằm bảo đảm ổn định tài chính, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi kinh tế. Ông Barnieh cũng cảm ơn các cơ quan trong nước và các đối tác quốc tế đã phối hợp hỗ trợ Syria thực hiện các chương trình cải cách.



Trước đó, tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Barnieh cho biết WB đã phê duyệt thêm 2 dự án mới trong tổng số 11 dự án hỗ trợ Syria, bên cạnh dự án cải cách lưới điện trị giá 146 triệu USD và dự án tăng cường quản lý tài chính công trị giá 20 triệu USD.



Theo Bộ Tài chính Syria, việc WB tiếp tục mở rộng hỗ trợ được xem là tín hiệu tích cực đối với tiến trình phục hồi kinh tế của nước này sau những biến động chính trị cuối năm 2024./.

WB ước tính công cuộc tái thiết Syria cần tới 216 tỷ USD Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính tổng chi phí để giúp tái thiết Syria lên tới 261 tỷ USD, lớn hơn 10 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến của nước này trong năm ngoái.

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