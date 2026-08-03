Vệ tinh Nga mở rộng vùng phủ sóng liên lạc trên không phận Ukraine

Theo ước tính của các chuyên gia truyền thông vệ tinh Ukraine, các vệ tinh của Nga tương đương Starlink có "cửa sổ liên lạc" trên không phận Ukraine từ 2-3 lần mỗi ngày.

Thông tin này được chuyên gia về liên lạc vệ tinh Vladimir Stepanets cho biết trên tờ Quân sự của Ukraine dựa trên phân tích quỹ đạo của các vệ tinh Nga.

Theo ông, các vệ tinh Rassvet của Nga do văn phòng "Bureau 1440" chế tạo đã cung cấp ít nhất 2 "cửa sổ liên lạc" mỗi ngày trên không phận Ukraine, mỗi cửa sổ kéo dài hơn một giờ.

Đáng chú ý là tính đến ngày 31/7, các vệ tinh Nga được phóng vào cuối tháng 3/2026 về cơ bản đã hoàn thành việc triển khai quỹ đạo hoạt động.

Trong số 16 vệ tinh, có 12 vệ tinh đã đạt đến độ cao hoạt động 550 km, trong khi 3 vệ tinh khác đang tăng dần độ cao và 1 vệ tinh đã bị cháy, có thể do lỗi sản xuất.

Chuyên gia này cho biết về cơ bản đã hình thành một chuỗi có vùng phủ sóng, cung cấp vùng phủ sóng tốt khoảng 2 lần một ngày. Các vệ tinh này đã cung cấp vùng phủ sóng khá dày.

Điều quan trọng là các vệ tinh của Nga đang ở trong quỹ đạo cho phép chúng bay qua tầm nhìn về Ukraine 4 lần một ngày.

Tuy nhiên, chỉ trong 2-3 trong số 4 lần đó các vệ tinh bay đủ cao để đảm bảo liên lạc ổn định với các trạm mặt đất.

Trong mỗi lượt bay, kéo dài khoảng một tiếng rưỡi cho toàn bộ đội hình, một "cửa sổ liên lạc" được tạo ra, trong đó về mặt lý thuyết, Nga có thể sử dụng các thiết bị đầu cuối vệ tinh để liên lạc và điều khiển thiết bị không người lái trên biển, cũng như các UAV tấn công và trinh sát hạng nặng dựa trên dòng Geran-2/3/4./.

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